Архиерейский собор РПЦ призвал увеличить помощь гонимым христианам в мире

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви призвал верующих активизировать помощь гонимым и страдающим от бедствий христианам, говорится в принятых по итогам заседания в субботу постановлениях собора.

"Нельзя забывать о тех, кого изгоняют из храмов, кого взрывают и убивают террористы. Мы призваны мужественно и твердо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня из жизни многих народов. Пример основанных апостолами первохристианских общин, более обеспеченные из которых направляли материальную помощь менее обеспеченным, призывает нас заботиться о тех православных христианах, бедствующих и страдающих от войны или от терроризма", — говорится в документе.

Архиереи также отметили, что совместное заявление патриарха Кирилла и папы Франциска по итогам встречи на Кубе в 2016 году "внесло свой вклад в достижение перемирия на земле Сирии и тем самым помогло спасти тысячи жизней". "Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что прозвучавший из Гаваны призыв к международному сообществу предпринять усилия в защиту ближневосточных христиан был услышан в широких общественных и политических кругах", — говорится в документе.