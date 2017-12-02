Архиерейский собор не сообщил о принадлежности "екатеринбургских останков"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви в итоговом постановлении не сообщил о принадлежности "екатеринбургских останков", и надеется установить "истину" после завершения всех исследований.

"С сонмом новомучеников и исповедников Церковь прославляет царственных страстотерпцев. Церковной комиссией совместно с государственными следственными органами по сей день ведется кропотливая работа по идентификации "екатеринбургских останков". Заслушав подробный доклад по этой теме, Собор выражает надежду, что во благовремении будет поставлена точка в упомянутых исследованиях", — говорится в итоговом документе Собора.

Таким образом, сохраняет свою силу постановление Архиерейского Собора 2016 года: "Решение о признании или непризнании "екатеринбургских останков" святыми мощами царственных страстотерпцев может быть принято Архиерейским собором по представлению Священного синода, исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.