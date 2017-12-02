МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Окончательного решения вопроса по "екатеринбургским останкам" на Архиерейском соборе Русской православной церкви ждать было преждевременно, ряд вопросов по-прежнему сохраняется, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в субботу.

"Что касается останков – ни один из представителей РПЦ не говорил о том, что на предстоящем Архиерейском соборе будут приняты какие-то решения… Немножко преждевременно было ожидать, что на соборе через несколько дней после того как (на пресс-конференции по останкам – ред.) было продемонстрировано, сколько сохраняется вопросов", — сказал Легойда на пресс-конференции по итогам Собора.

В этом сложном вопросе, добавил он, Церковь будет разбираться "столько, сколько нужно".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.