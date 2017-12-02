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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Легойда: решения по "екатеринбургским останкам" ждать было преждевременно

Сюжет:
Архиерейский собор РПЦ (62)
13:3702.12.2017
(обновлено: 14:20 02.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПравославные архиереи на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви. 1 декабря 2017Православные архиереи на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Окончательного решения вопроса по "екатеринбургским останкам" на Архиерейском соборе Русской православной церкви ждать было преждевременно, ряд вопросов по-прежнему сохраняется, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в субботу.

Митрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Митрополит Иларион рассказал об экспертизе по "екатеринбургским останкам"
"Что касается останков – ни один из представителей РПЦ не говорил о том, что на предстоящем Архиерейском соборе будут приняты какие-то решения… Немножко преждевременно было ожидать, что на соборе через несколько дней после того как (на пресс-конференции по останкам – ред.) было продемонстрировано, сколько сохраняется вопросов", — сказал Легойда на пресс-конференции по итогам Собора.

В этом сложном вопросе, добавил он, Церковь будет разбираться "столько, сколько нужно".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Открытие Архиерейского собора РПЦ
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПеред началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.Православные архиереи у раки с мощами святителя Московского Тихона во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.Православные архиереи во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСобор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЗаседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.Митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.
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Религия и мировоззрение
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