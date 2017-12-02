Архиерейский собор оценил встречу патриарха Кирилла и папы Франциска

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви отметил важность встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, состоявшейся на Кубе в 2016 году, в объединении усилий по защите христиан на Ближнем Востоке и в Африке, говорится в тексте итоговых постановлений собора.

"Признавая исторический характер состоявшейся в Гаване встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, Архиерейский собор отмечает ее важность в деле объединения усилий по защите христиан, подвергающихся преследованиям на Ближнем Востоке и в Африке", — говорится в документе.

Отмечается, что совместное заявление патриарха Кирилла и папы Франциска внесло свой вклад в достижение перемирия на земле Сирии и тем самым "помогло спасти тысячи жизней".

Собор также выразил удовлетворение в связи с тем, что прозвучавший из Гаваны призыв к международному сообществу по защите ближневосточных христиан был услышан " в широких общественных и политических кругах".

Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

Большинство из тем, затронутых на встрече двух религиозных лидеров, остаются актуальными — на Ближнем Востоке и в Африке продолжаются гонения на христиан, в мире усиливается социальное расслоение, а традиционные ценности в странах Запада, по неоднократным утверждениям священноначалия Русской церкви, находятся под угрозой. В то же время множество верующих выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей. Новых встреч патриарха и папы пока не ожидается.