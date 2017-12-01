Филарет отверг возможность воссоединения УПЦ КП с Московским патриархатом

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат, а сам он никогда не покается в своих действиях.
По словам Филарета, Архиерейский собор Русской православной церкви неверно истолковал его обращение.
"Примирения не случилось, потому что собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение и на решение вопроса об автокефалии украинской церкви, а на то, что якобы мы хотим вернуться в Московский патриархат. Не мы, а они хотят, чтобы мы вернулись", — сказал он.
Филарет добавил, что никакого покаяния в том, что он выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви, "не было, нет и не будет".
Более того — он подчеркнул, что ни за что не покинет свой пост, даже если бы это помогло диалогу об автокефалии.
"От киевской кафедры я не отрекусь до смерти", — сказал Филарет.
Диалог без примирения?
Филарет пояснил, что обратился к Архиерейскому собору с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви.
"Мы заинтересованы в автокефалии всей украинской церкви. Ради создания на Украине единой поместной православной церкви мы пошли на это примирение", — сказал он, добавив, что не согласовывал текст обращения с украинскими властями.
По его словам, Киевский партриархат готов создать комиссию и не отказывается от диалога.
Если же Москва не захочет вести переговоры об автокефалии, то киевский патриархат продолжит диалог с патриархом Константинопольским, добавил глава УПЦ КП.
Инициатива же о примирении исходила от Московской патриархии, утверждает он.
"Причем не прямо из Москвы в Киев, а через Нью-Йорк, через митрополита иностранной российской церкви Илариона", — заявил Филарет.
Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что обращение Филарета к Архиерейскому собору Русской православной церкви было инициативой "самих авторов письма".
"Мы протягивали руку"
Филарет также заявил, что будет настаивать на принятии закона об особом статусе Украинской православной церкви Московского патриархата, и назвал "обманом" решение Архиерейского собора о том, что центр УПЦ МП расположен в Киеве.
"Центр этой церкви находится в Москве <…>. Пусть не обманывают народ и Верховную раду, которая сейчас обсуждает закон о свободе совести, где есть статья о церкви, центр которой находится в стране-агрессоре. Они боятся, чтобы не легло пятно на эту церковь", — заявил глава УПЦ КП.
Эти заявления прокомментировал представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.
"Смотрю пресс-конференцию Филарета. Уже делаю вывод: "Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит". Сожалею. Ложь, оправдания, попытки остаться в тренде и т. д. Проблески церковного сознания омрачены мирскими мудрствованиями. Но мы готовы были, протягивали руку, пусть даже в эту руку плюнули, но мы это сделали как христиане. Насильно в рай не затащишь", — написал он на своей странице в Facebook.
"Мы хотим жить в мире с УПЦ МП, но мы будем и дальше захватывать их храмы. Такова суть сказанного Филаретом на пресс-конференции, правда, другими словами, но суть такая же. Парадокс. Абсурд. Обидно", — добавил Данилевич.
История раскола
В итоге Филарет решил воспользоваться случаем и при поддержке украинских властей и националистов создал "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что в 1992 году был лишен РПЦ духовного сана. В 1995 году он становится самопровозглашенным "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". Спустя два года РПЦ окончательно предала "нераскаявшегося монаха Филарета" анафеме.
В итоге сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. В УПЦ МП неоднократно сообщали о том, что представители УПЦ КП захватывают храмы и притесняют священнослужителей.