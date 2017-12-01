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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Филарет отверг возможность воссоединения УПЦ КП с Московским патриархатом

19:2801.12.2017
(обновлено: 19:34 01.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкГлава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фотоГлава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат, а сам он никогда не покается в своих действиях.

Крестный ход Украинской православной церкви в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Письмо Филарета: чем завершится церковный раскол на Украине
"Я хочу заявить Российскому епископату: никогда украинская церковь не вернется в Московский патриархат, потому что мы имеем свое государство. Как они имеют свое государство, так и мы. Возвращения никогда не будет", — сказал он.

По словам Филарета, Архиерейский собор Русской православной церкви неверно истолковал его обращение. 

"Примирения не случилось, потому что собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение и на решение вопроса об автокефалии украинской церкви, а на то, что якобы мы хотим вернуться в Московский патриархат. Не мы, а они хотят, чтобы мы вернулись", — сказал он.

Филарет добавил, что никакого покаяния в том, что он выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви, "не было, нет и не будет".

Более того — он подчеркнул, что ни за что не покинет свой пост, даже если бы это помогло диалогу об автокефалии.

"От киевской кафедры я не отрекусь до смерти", — сказал Филарет.

Диалог без примирения?

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Опубликован полный текст письма Филарета к РПЦ
Накануне Архиерейский собор Русской православной церкви, который в эти дни проходит в Москве, принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

Филарет пояснил, что обратился к Архиерейскому собору с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви.

"Мы заинтересованы в автокефалии всей украинской церкви. Ради создания на Украине единой поместной православной церкви мы пошли на это примирение", — сказал он, добавив, что не согласовывал текст обращения с украинскими властями.

По его словам, Киевский партриархат готов создать комиссию и не отказывается от диалога.

Владимир Легойда. Архивное фото
© фото предоставлено СИНФО
Легойда рассказал, кому принадлежит инициатива обращения Филарета
"Но от какого диалога? От диалога об автокефалии УПЦ, если такой диалог будет, то мы пойдем на него. Если диалог о возвращении в Московский патриархат, то мы не пойдем на диалог, нам он не нужен", — сказал глава УПЦ КП.

Если же Москва не захочет вести переговоры об автокефалии, то киевский патриархат продолжит диалог с патриархом Константинопольским, добавил глава УПЦ КП.

Инициатива же о примирении исходила от Московской патриархии, утверждает он.

"Причем не прямо из Москвы в Киев, а через Нью-Йорк, через митрополита иностранной российской церкви Илариона", — заявил Филарет.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что обращение Филарета к Архиерейскому собору Русской православной церкви было инициативой "самих авторов письма".

"Мы протягивали руку"

Филарет также заявил, что будет настаивать на принятии закона об особом статусе Украинской православной церкви Московского патриархата, и назвал "обманом" решение Архиерейского собора о том, что центр УПЦ МП расположен в Киеве.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Зачем нужен Архиерейский собор РПЦ
Верховная рада в мае планировала рассмотреть законопроект, который предполагал, что религиозные организации с центром в "стране-агрессоре" (такой статус киевские власти официально присвоили России) смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Парламент не стал обсуждать документ из-за недостатка голосов для его принятия.

"Центр этой церкви находится в Москве <…>. Пусть не обманывают народ и Верховную раду, которая сейчас обсуждает закон о свободе совести, где есть статья о церкви, центр которой находится в стране-агрессоре. Они боятся, чтобы не легло пятно на эту церковь", — заявил глава УПЦ КП. 

Эти заявления прокомментировал представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

"Смотрю пресс-конференцию Филарета. Уже делаю вывод: "Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит". Сожалею. Ложь, оправдания, попытки остаться в тренде и т. д. Проблески церковного сознания омрачены мирскими мудрствованиями. Но мы готовы были, протягивали руку, пусть даже в эту руку плюнули, но мы это сделали как христиане. Насильно в рай не затащишь", — написал он на своей странице в Facebook.

"Мы хотим жить в мире с УПЦ МП, но мы будем и дальше захватывать их храмы. Такова суть сказанного Филаретом на пресс-конференции, правда, другими словами, но суть такая же. Парадокс. Абсурд. Обидно", — добавил Данилевич.

История раскола

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх обеспокоен попытками властей Украины вмешиваться в дела Церкви
После смерти патриарха Пимена в 1990 году тогда еще легитимный митрополит Киевский и всея Украины Филарет очень надеялся занять патриарший престол. Однако Поместный собор РПЦ тайным голосованием избрал митрополита Ленинградского Алексия. Эти события проходили на фоне роста националистического движения на Украине, действовавшего под лозунгом "Самостийную церковь — самостийной державе".

В итоге Филарет решил воспользоваться случаем и при поддержке украинских властей и националистов создал "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что в 1992 году был лишен РПЦ духовного сана. В 1995 году он становится самопровозглашенным "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". Спустя два года РПЦ окончательно предала "нераскаявшегося монаха Филарета" анафеме.

В итоге сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. В УПЦ МП неоднократно сообщали о том, что представители УПЦ КП захватывают храмы и притесняют священнослужителей.

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