Путин на Архиерейском соборе призвал помнить уроки прошлого

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Московский патриархат и Русская зарубежная церковь (РПЦЗ) показали "путь обретения мира через братское прощение", подписав в 2007 году Акт о каноническом общении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны помнить уроки прошлого, и чтобы общество развивалось уверенно и гармонично, важно восстанавливать единство нашей истории, залечивать раны, убирать разломы, нетерпимость", — сказал Путин, выступая на заседании Архиерейского собора РПЦ.

"Такой путь обретения мира через взаимное братское прощение также показали нам Московский патриархат и Русская православная церковь за рубежом, подписав в 2007 году акт о каноническом общении", — добавил президент.

РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ.