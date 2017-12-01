Путин на Архиерейском соборе призвал помнить уроки прошлого

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Московский патриархат и Русская зарубежная церковь (РПЦЗ) показали "путь обретения мира через братское прощение", подписав в 2007 году Акт о каноническом общении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такой путь обретения мира через взаимное братское прощение также показали нам Московский патриархат и Русская православная церковь за рубежом, подписав в 2007 году акт о каноническом общении", — добавил президент.
РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ.