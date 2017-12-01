МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал историческим событием посещение президентом РФ Владимиром Путиным Архиерейского собора РПЦ.

"Сегодня, конечно, историческое событие: глава российского государства посетил Архиерейский собор — собор юбилейный, посвященный столетию восстановления патриаршества нашей церкви", — сказал патриарх Кирилл на заседании Собора после выступления Путина.

Ранее российские руководители никогда не посещали Архиерейских соборов РПЦ.

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) открылся 29 ноября в московском храме Христа Спасителя. Архиерейский собор проходит в столетнюю годовщину восстановления патриаршества в России — в 1917 году на поместном соборе, проходившем в московском Кремле, патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный церковью в лике святых. До того более 200 лет церковное управление в Российской империи осуществляло государство в лице Святейшего Синода.

Архиерейский собор представляет собой собор епископов, который созывается для обсуждения и решения вопросов и дел вероучения, религиозной жизни, нравственных вопросов, а также устройства церковной жизни.