МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал историческим событием посещение президентом РФ Владимиром Путиным Архиерейского собора РПЦ.
Ранее российские руководители никогда не посещали Архиерейских соборов РПЦ.
Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) открылся 29 ноября в московском храме Христа Спасителя. Архиерейский собор проходит в столетнюю годовщину восстановления патриаршества в России — в 1917 году на поместном соборе, проходившем в московском Кремле, патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный церковью в лике святых. До того более 200 лет церковное управление в Российской империи осуществляло государство в лице Святейшего Синода.
Архиерейский собор представляет собой собор епископов, который созывается для обсуждения и решения вопросов и дел вероучения, религиозной жизни, нравственных вопросов, а также устройства церковной жизни.