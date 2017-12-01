Филарет заявил, что никогда не покается за решение по автокефалии УПЦ

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

"Никакого покаяния в том, что я выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви не было, нет и не будет", — заявил Филарет на пресс-конференции в Киеве в пятницу.