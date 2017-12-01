Филарет заявил, что Архиерейский собор неправильно истолковал его слова

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016 года

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016 года

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Глава неканонической Украинской православной церкви киевского патриархата Филарет заявил, что примирения между РПЦ и киевским патриархатом не получилось, поскольку Архиерейский собор РПЦ неправильно истолковал его обращение.

"Примирения не случилось, потому что собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение и на решение вопроса автокефалии украинской церкви, а на то, что якобы мы хотим вернуться в московский патриархат. Не мы, а они хотят, чтобы мы вернулись", — сказал Филарет в пятницу на пресс-конференции.