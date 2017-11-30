Пресс-секретарь УПЦ КП прокомментировал сообщения о письме Филарета

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Единственный диалог, который Филарет готов вести с РПЦ, — это о признании Москвой автокефалии украинской церкви, ни о каком покаянии или возвращении в ее состав не может быть и речи, заявил в четверг пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет (Денисенко) попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине.

"Коротко скажу: единственный диалог, который патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ, — диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи", — написал Зоря на своей странице в Facebook.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В 1992 года митрополит Филарет (Денисенко), занимавший ранее Киевскую кафедру, а после кончины патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году избранный местоблюстителем патриаршего престола, не удовлетворившись предоставленной Украинской церкви независимостью и самостоятельностью в управлении в составе Московского патриархата, сначала потребовал для нее автокефалии. Не получив на это согласия, Филарет создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала.