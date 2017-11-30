Папа Франциск призвал поддержать Бангладеш в помощи беженцам-рохинджа

ВАТИКАН, 30 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, прибывший в четверг в Дакку в ходе своей апостольской поездки в Южную Азию, выразил благодарность Бангладеш за помощь многочисленным мусульманам-рохинджа, бежавшим от преследований в Мьянме, и призвал международное сообщество принять эффективные меры для разрешения этого острого кризиса.

"В прошлые месяцы дух щедрости и солидарности, характерный для общества Бангладеш, весьма ясно проявился в гуманитарном порыве на благо массово прибывавших из штата Ракхайн беженцев, которым были предоставлены временное убежище и предметы первой необходимости для жизни. Это потребовало немалых жертв. И это было сделано на глазах всего мира", — заявил понтифик в ходе встречи с президентом Абдулом Хамидом, представителями политических и религиозных властей, а также гражданского общества Бангладеш.

"Никто из нас не может не осознавать остроту ситуации, ту огромную цену человеческих страданий, которая потребовалась от столь многочисленных наших братьев и сестер, большинство из которых составляют женщины и дети, скопившиеся в лагерях для беженцев", — сказал папа Франциск, текст выступления которого распространила служба печати Святого престола.

"Необходимо, чтобы международное сообщество приняло эффективные меры в отношении этого острого кризиса, не только работая в целях решения политических проблем, приведших к столь внушительному перемещению людей, но также предоставляя немедленную материальную помощь Бангладеш", — заявил понтифик.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.

Беженцы находятся в лагерях для перемещенных лиц на территории Бангладеш. На прошлой неделе Мьянма и Бангладеш подписали протокол об их репатриации. В соответствии с этим документом, процесс репатриации должен начаться в середине января 2018 года.

Папа Франциск совершает в настоящее время свой очередной зарубежный вояж, который завершится 2 декабря. В ходе этой апостольской поездки ранее он уже посетил Мьянму.