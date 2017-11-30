Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ 1 декабря

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря выступит на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, сообщает пресс-служба Кремля.

"Первого декабря Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, который проходит в эти дни в Москве в храме Христа Спасителя и приурочен к 100-летию восстановления патриаршества в России", — говорится в сообщении.

В Архиерейском соборе, являющемся высшим органом управления Церковью, участвуют епископы Московского патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где существуют епархии Русской православной церкви.