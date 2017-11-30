Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ 1 декабря

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря выступит на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, сообщает пресс-служба Кремля.
В Архиерейском соборе, являющемся высшим органом управления Церковью, участвуют епископы Московского патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где существуют епархии Русской православной церкви.