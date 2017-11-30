Доклад о "царских останках" вызвал большой интерес на Архиерейском соборе

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) выступил с докладом по экспертизе найденных под Екатеринбургом останков семьи императора Николая II, это вызвало большой интерес у участников Архиерейского собора РПЦ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Было задано множество вопросов. Епископы приняли к сведению всю ту информацию, которую им сообщил владыка Тихон. Подробности будут позже", — сказал священнослужитель.

Во время своего выступления епископ Тихон подчеркнул, что Русская церковь "не руководит следствием". "Ничего подобного быть не может", — сказал он.

Епископ сообщил, что на сайте "Православие.ру" открыта дискуссия по этому вопросу, а редакция публикует материалы оппонентов, чтобы максимально открыто обсуждать тему "екатеринбургских останков".

"Одним из явных недостатков прежнего расследования было отсутствие исторической экспертизы", — заключил иерарх.

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) открылся в среду в московском храме Христа Спасителя программным докладом патриарха Кирилла, где были подведены итоги деятельности Церкви за минувшие годы и обозначены темы для дальнейшего обсуждения. На собор, который обычно проходит раз в несколько лет, приехали иерархи из всех российских и зарубежных епархий РПЦ. По числу участников он стал рекордным: по данным пресс-службы патриарха, на него зарегистрировались 347 архиереев.

Ответ на интересующий многих вопрос – примет ли Собор окончательное решение по обсуждению вопроса об экспертизе подлинности останков царя Николая II и его семьи — прозвучал уже накануне. Тогда Волков заявил, что Архиерейский собор РПЦ не примет окончательного решения по этому вопросу, так как сначала нужно дождаться завершения всех исследований и экспертиз.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.