Патриарх Кирилл поблагодарил предстоятеля УПЦ за приверженность принципам

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия за мужество в отстаивании принципов Церкви и призвал украинский епископат продолжать "говорить народу правду" и проводить последовательную миротворческую позицию.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в четверг выступил на Архиерейском соборе Русской православной церкви, во второй день его работы. Он рассказал о том, как прихожане защищают свою Церковь и свои храмы, несмотря на давление.

"Церкви трудно отстаивать свой взгляд на мир: отстаивание принципов требует мужества. Но у Церкви нет другого пути, мы должны говорить народу правду. Благодарю, что вы (митрополит Онуфрий — ред.) и весь украинский епископат твердо стоите на этих принципах", — сказал патриарх.

Он также поблагодарил предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата за миротворческую миссию, которую проводит митрополит Онуфрий и вся Украинская церковь. Именно миротворческая деятельность, по словам патриарха, вызывает подчас агрессию, поскольку миротворец не действует в угоду одним против других. РПЦ делает все, чтобы о миротворческой миссии Украинской церкви было известно в мире, добавил предстоятель.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В свою очередь власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви.