Патриарх Кирилл поблагодарил предстоятеля УПЦ за приверженность принципам

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия за мужество в отстаивании принципов Церкви и призвал украинский епископат продолжать "говорить народу правду" и проводить последовательную миротворческую позицию.
"Церкви трудно отстаивать свой взгляд на мир: отстаивание принципов требует мужества. Но у Церкви нет другого пути, мы должны говорить народу правду. Благодарю, что вы (митрополит Онуфрий — ред.) и весь украинский епископат твердо стоите на этих принципах", — сказал патриарх.
Он также поблагодарил предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата за миротворческую миссию, которую проводит митрополит Онуфрий и вся Украинская церковь. Именно миротворческая деятельность, по словам патриарха, вызывает подчас агрессию, поскольку миротворец не действует в угоду одним против других. РПЦ делает все, чтобы о миротворческой миссии Украинской церкви было известно в мире, добавил предстоятель.