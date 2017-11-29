Патриарх: хранителями храмов-памятников стали специалисты высокого класса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Хранителями церковных памятников истории и культуры назначаются специалисты высокого класса, прошедшие дополнительную подготовку на курсах, организованных патриаршим советом по культуре, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в среду на заседании Архиерейского собора.

"Древлехранителями назначены, как правило, специалисты высокого класса, которые получили дополнительную квалификацию на курсах, организованных патриаршим советом по культуре. Этот опыт, опробованный в российских епархиях, может быть полезен и епархиям, находящимся в иных странах, применительно к местному законодательству и возможностям", — приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.

Он также обратил внимание собравшихся на одну из сложностей в работе древлехранителей. Она обусловлена тем, что их профессиональные оценки и рекомендации порой не находят понимания среди духовенства или в епархиальных управлениях, причем причинами тому служат, к примеру, личные вкусовые предпочтения представителей клира. "Следует помнить, что в вопросе сохранения памятников лучше прислушиваться к аргументированному мнению профессионала", — подчеркнул предстоятель РПЦ.