Патриарх Кирилл рассказал о тюремных священниках

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что более тысячи священников окормляет заключенных российских тюрем.

"Места лишения свободы в общей сложности окормляют 1019 пастырей", — сообщил патриарх участникам Архиерейского собора РПЦ.

Он подчеркнул, что среди пожеланий предыдущего Архиерейского собора, который состоялся в 2013 году, было введение института штатного тюремного духовенства. В межсоборный период, как отметил патриарх, достигнуто соглашение со светскими властями о введении в каждом регионе РФ должности помощника начальника территориального управления Федеральной службы исполнения наказаний по организации работы с верующими заключенными.

"Это должностное лицо берет на себя административную нагрузку, обеспечивающую допуск священнослужителей к заключенным и работу с ними. В большинстве регионов на упомянутую должность назначены православные священники, в некоторых регионах — представители других религий, преобладающих среди заключенных", — рассказал патриарх.