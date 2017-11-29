Царские останки и священники-блогеры: в Москве открылся Архиерейский собор

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) открылся в среду в московском храме Христа Спасителя программным докладом патриарха Кирилла, где были подведены итоги деятельности Церкви за минувшие годы и обозначены темы для дальнейшего обсуждения.
Рекордный собор
Собор приурочен к вековому юбилею большого Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов, который проходил в разгар трагических революционных событий и предшествовал началу массовых репрессий за веру. Главным решением Поместного собора сто лет назад стало восстановление патриаршества на Руси после более чем двухсотлетнего синодального периода (когда Церковь не имела лидера в лице патриарха и была подчинена государственной власти).
Первый патриарх нового времени – святитель Тихон, впоследствии возглавивший и сонм новомучеников Русской церкви – был возведен на патриарший престол 4 декабря 1917 года. Поэтому на молебен перед началом Архиерейского собора — 2017 в храм Христа Спасителя были доставлены мощи святителя Тихона. Они будут находиться в кафедральном храме РПЦ в течение всех дней проведения Собора.
На собор, который обычно проходит раз в несколько лет, приехали иерархи из всех российских и зарубежных епархий РПЦ. По числу участников он стал рекордным: по данным пресс-службы патриарха, на него зарегистрировались 347 архиереев.
Загадка царских останков
Однако ответ на интересующий многих вопрос – примет ли Собор окончательное решение по этому вопросу – прозвучал уже сегодня. По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, Архиерейский собор РПЦ не примет окончательного решения по останкам царской семьи, так как сначала нужно дождаться завершения всех исследований и экспертиз.
"Поэтому обсуждение на этом Архиерейском соборе темы "екатеринбургских останков" носит промежуточный характер", — подчеркнул Волков.
Еще перед началом собора РИА Новости из экспертных источников стало известно, что итоги исследований предполагается подвести в следующем, 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие расстрела царской семьи. В день открытия собора это подтвердил СМИ и глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Священник — не медиаперсона"
В своей программной речи на открытии собора патриарх Кирилл уделил особое внимание образу священнослужителя в современном мире. Он призвал духовенство не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере церковного служения.
"Мы видим, что церкви непрестанно пытаются навязать жизнь по правилам мира сего… Горько видеть, когда отдельные служители церкви способствуют этому, безрассудно обращая то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам. Это в том числе происходит тогда, когда священник — совершитель таинств и проповедник Божий — уступает место администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов", — сказал патриарх.
По его словам, на примере такого священника люди могут в конечном итоге перестать видеть сакральный характер церкви, поставив ее в один ряд с общественными организациями. Кроме того, патриарх отметил, что количество архиереев в РПЦ стало самым большим за всю ее историю, что открывает для нее "невиданные возможности для сближения епископа с духовенством и народом".
"Епископ… ведет паству за собой, это тот, кто близок и достижим, кто находится не только в алтаре или в недоступной тиши кабинета, но и тот, кого можно увидеть, к кому можно обратиться, кто открыт для общения, кто практически подает пример духовенству и мирянам своей жизнью", — подчеркнул патриарх.
Ключевые направления работы собора
"Мы также должны обсудить, какой наказ дать епархиям и центральным церковным учреждениям на следующий межсоборный период. В качестве ключевых направлений я бы хотел предложить работу с молодежью и образованием духовенства", — заявил патриарх.
Патриарх посетовал на нехватку православных детских садов в стране. Он заверил, что Синодальный отдел религиозного образования "готов оказать необходимую методическую поддержку тем митрополиям и епархиям, которые были бы готовы учреждать детские сады".
Помимо этого патриарх заявил, что семья и детство — это одна из важнейших тем, возникающих в общественном и, в частности, информационном пространстве. Церковь, отметил он, призвана быть в авангарде дискуссий по этой теме и практических дел.
Церковные браки и положение монахов
Патриарх призвал участников Собора уделить внимание рассмотрению проектов таких важных для жизни верующих документов, как "О канонических аспектах церковного брака" и "Положения о монастырях и монашествующих Русской православной церкви".
Сейчас церковь допускает два венчания подряд, но третий брак не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супруг, по чьей вине произошел развод, может еще раз жениться или выйти замуж, но только после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определенный срок.
"Положение о монастырях и монашествующих" в РПЦ публично обсуждают с 2010 года. "В него вошли и размышления о современной монашеской жизни, в частности, такой момент как интернет в монастырях. Раньше его не было, а монастыри сейчас живут совсем в иных условиях, чем столетие назад", — отметил Тутунов.
Нет цензуре
Патриарх Кирилл призвал духовенство не поддаваться "соблазну жесткой сортировки творческих явлений на приемлемое и неприемлемое". "Приятие или неприятие того или иного произведения искусства или явления культуры зачастую обусловлено вкусовыми предпочтениями или даже определенной специальной подготовкой человека", — отметил он.
По его словам, "невозможно установить формальные незыблемые нормы", обязывающие, например, всех верующих "только одним, определенным образом относиться к конкретной книге, спектаклю или фильму". Однако исключение составляют лишь случаи "очевидного кощунства и богохульства, намеренно допускаемого художником в своем произведении", такие "произведения неприемлемы для верующего человека", — заявил предстоятель РПЦ. Поэтому духовенство должно к особому вниманию в оценке молодежных субкультур, "дабы не отвергать искренние устремления".
Некоторые архиереи, священнослужители и миряне — представители епархий ведут подобного рода страницы, которые становятся местом разговора о Боге. "Есть здесь и опасность увлечься собственным образом в социальных сетях, стать священником-блогером, стремящимся высказывать свое мнение по поводу и без повода, а не священником, для которого блог — это лишь одно из средств общения с людьми", — предостерег первоиерарх.
Вместе с тем, он призвал архиереев не сдаваться и продолжать осваивать пространство социальных сетей.
Вспомнить историю вместе с главой государства
Пленарное заседание в первый день собора завершилось около 19.00 по Москве. Примерно за полчаса до этого источник в экстренных службах столицы сообщил о поступившем звонке о "минировании" храма Христа Спасителя. Сотрудники оперативных служб приступили к проверке всех помещений здания, при этом, как сообщает корреспондент РИА Новости, работа собора проходила в спокойном режиме.
Четвертого декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы архиереи РПЦ вместе с главами и представителями других поместных православных Церквей мира, которые специально приедут в Москву, совершат торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. Именно в этот день сто лет назад Поместный собор избрал патриарха Тихона.
Архиерейский собор в этом году впервые посетит президент РФ Владимир Путин, который в своем приветствии к его участникам отметил, что "решение о возрождении патриаршего служения, принятое Поместным собором 1917–1918 годов, стало большим, поистине историческим событием в жизни Русской православной церкви, во многом определило её высокую подвижническую миссию".
Президент подчеркнул ценность вклада Церкви в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия, а также в развитие конструктивного диалога с государством по важнейшим вопросам жизни страны. Глава государства уверен, что "нынешний Архиерейский собор, как высший орган иерархического управления РПЦ, пройдёт в плодотворном, конструктивном ключе, вызовет широкий общественный резонанс".
По следам других соборов
Архиерейский собор представляет собой собрание епископов, которое созывается для обсуждения и решения вопросов и дел вероучения, религиозной жизни, нравственных вопросов, а также устройства церковной жизни. Согласно уставу РПЦ, Архиерейский собор является высшим иерархическим органом ее управления. Он созывается не реже одного раза в четыре года.
Архиерейский собор — 2017 является 12-м по счету с 1991 года. Предыдущий состоялся в феврале 2016 года. Он созывался для рассмотрения собора поместных церквей мира на Крите, который намечался на июль того же года как Всеправославный (по статусу напоминающий Вселенский) собор, но так и не стал таковым. По ряду причин Русская православная церковь на Крит тогда свою делегацию не направила, как и еще три поместные церкви. Тем не менее, участники Критского собора приняли ряд документов, которые также будут обсуждаться в течение ближайших дней архиереями Русской православной церкви.