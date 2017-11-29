Царские останки и священники-блогеры: в Москве открылся Архиерейский собор

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) открылся в среду в московском храме Христа Спасителя программным докладом патриарха Кирилла, где были подведены итоги деятельности Церкви за минувшие годы и обозначены темы для дальнейшего обсуждения.

Рекордный собор

Собор приурочен к вековому юбилею большого Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов, который проходил в разгар трагических революционных событий и предшествовал началу массовых репрессий за веру. Главным решением Поместного собора сто лет назад стало восстановление патриаршества на Руси после более чем двухсотлетнего синодального периода (когда Церковь не имела лидера в лице патриарха и была подчинена государственной власти).

Первый патриарх нового времени – святитель Тихон, впоследствии возглавивший и сонм новомучеников Русской церкви – был возведен на патриарший престол 4 декабря 1917 года. Поэтому на молебен перед началом Архиерейского собора — 2017 в храм Христа Спасителя были доставлены мощи святителя Тихона. Они будут находиться в кафедральном храме РПЦ в течение всех дней проведения Собора.

На собор, который обычно проходит раз в несколько лет, приехали иерархи из всех российских и зарубежных епархий РПЦ. По числу участников он стал рекордным: по данным пресс-службы патриарха, на него зарегистрировались 347 архиереев.

Загадка царских останков

В самом начале Собора патриарх огласил его повестку, в ходе которой, как было заявлено ранее, предполагается обсуждение вопроса об экспертизе подлинности останков царя Николая II и его семьи. В четверг, как ожидается, Собор заслушает доклад секретаря церковной комиссии по исследованию останков — епископа Тихона (Шевкунова). После обсуждения епископ Тихон проведет брифинг для журналистов.

Однако ответ на интересующий многих вопрос – примет ли Собор окончательное решение по этому вопросу – прозвучал уже сегодня. По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, Архиерейский собор РПЦ не примет окончательного решения по останкам царской семьи, так как сначала нужно дождаться завершения всех исследований и экспертиз.

"Поэтому обсуждение на этом Архиерейском соборе темы "екатеринбургских останков" носит промежуточный характер", — подчеркнул Волков.

Еще перед началом собора РИА Новости из экспертных источников стало известно, что итоги исследований предполагается подвести в следующем, 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие расстрела царской семьи. В день открытия собора это подтвердил СМИ и глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Священник — не медиаперсона"

В своей программной речи на открытии собора патриарх Кирилл уделил особое внимание образу священнослужителя в современном мире. Он призвал духовенство не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере церковного служения.

"Мы видим, что церкви непрестанно пытаются навязать жизнь по правилам мира сего… Горько видеть, когда отдельные служители церкви способствуют этому, безрассудно обращая то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам. Это в том числе происходит тогда, когда священник — совершитель таинств и проповедник Божий — уступает место администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов", — сказал патриарх.

По его словам, на примере такого священника люди могут в конечном итоге перестать видеть сакральный характер церкви, поставив ее в один ряд с общественными организациями. Кроме того, патриарх отметил, что количество архиереев в РПЦ стало самым большим за всю ее историю, что открывает для нее "невиданные возможности для сближения епископа с духовенством и народом".

"Епископ… ведет паству за собой, это тот, кто близок и достижим, кто находится не только в алтаре или в недоступной тиши кабинета, но и тот, кого можно увидеть, к кому можно обратиться, кто открыт для общения, кто практически подает пример духовенству и мирянам своей жизнью", — подчеркнул патриарх.

Ключевые направления работы собора

"Мы также должны обсудить, какой наказ дать епархиям и центральным церковным учреждениям на следующий межсоборный период. В качестве ключевых направлений я бы хотел предложить работу с молодежью и образованием духовенства", — заявил патриарх.

В то же время он уделил внимание церковной работе в сфере благотворительности. "Удалось достичь очень многого – благотворительная и социальная работа стала поистине общецерковным деланием", — подчеркнул патриарх, призвав поддерживать "высокий уровень" социальной активности Церкви. Например, по его данным, ежегодно в епархиях появляются в среднем 150-200 новых социальных проектов.

Патриарх посетовал на нехватку православных детских садов в стране. Он заверил, что Синодальный отдел религиозного образования "готов оказать необходимую методическую поддержку тем митрополиям и епархиям, которые были бы готовы учреждать детские сады".

Помимо этого патриарх заявил, что семья и детство — это одна из важнейших тем, возникающих в общественном и, в частности, информационном пространстве. Церковь, отметил он, призвана быть в авангарде дискуссий по этой теме и практических дел.

Церковные браки и положение монахов

Патриарх призвал участников Собора уделить внимание рассмотрению проектов таких важных для жизни верующих документов, как "О канонических аспектах церковного брака" и "Положения о монастырях и монашествующих Русской православной церкви".

РПЦ рассматривает документ "О церковном браке" несколько лет. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии архимандрита Саввы (Тутунова), в первую очередь речь идет о том, чтобы свести все канонические нормы в один текст.

Сейчас церковь допускает два венчания подряд, но третий брак не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супруг, по чьей вине произошел развод, может еще раз жениться или выйти замуж, но только после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определенный срок.

"Положение о монастырях и монашествующих" в РПЦ публично обсуждают с 2010 года. "В него вошли и размышления о современной монашеской жизни, в частности, такой момент как интернет в монастырях. Раньше его не было, а монастыри сейчас живут совсем в иных условиях, чем столетие назад", — отметил Тутунов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

Нет цензуре

Патриарх Кирилл призвал духовенство не поддаваться "соблазну жесткой сортировки творческих явлений на приемлемое и неприемлемое". "Приятие или неприятие того или иного произведения искусства или явления культуры зачастую обусловлено вкусовыми предпочтениями или даже определенной специальной подготовкой человека", — отметил он.

По его словам, "невозможно установить формальные незыблемые нормы", обязывающие, например, всех верующих "только одним, определенным образом относиться к конкретной книге, спектаклю или фильму". Однако исключение составляют лишь случаи "очевидного кощунства и богохульства, намеренно допускаемого художником в своем произведении", такие "произведения неприемлемы для верующего человека", — заявил предстоятель РПЦ. Поэтому духовенство должно к особому вниманию в оценке молодежных субкультур, "дабы не отвергать искренние устремления".

В то же время он пожаловался на неэффективную работу епархий в соцсетях. По словам предстоятеля Русской православной церкви, еще в 2015 году всем епархиям порекомендовали открывать в популярных социальных сетях официальные страницы, что и было сделано. Однако в большинстве случаев такие страницы дублируют епархиальные сайты, поэтому нет реального диалога между администраторами страниц и читателями.

Некоторые архиереи, священнослужители и миряне — представители епархий ведут подобного рода страницы, которые становятся местом разговора о Боге. "Есть здесь и опасность увлечься собственным образом в социальных сетях, стать священником-блогером, стремящимся высказывать свое мнение по поводу и без повода, а не священником, для которого блог — это лишь одно из средств общения с людьми", — предостерег первоиерарх.

Вместе с тем, он призвал архиереев не сдаваться и продолжать осваивать пространство социальных сетей.

Вспомнить историю вместе с главой государства

Пленарное заседание в первый день собора завершилось около 19.00 по Москве. Примерно за полчаса до этого источник в экстренных службах столицы сообщил о поступившем звонке о "минировании" храма Христа Спасителя. Сотрудники оперативных служб приступили к проверке всех помещений здания, при этом, как сообщает корреспондент РИА Новости, работа собора проходила в спокойном режиме.

Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. Они будут проходить в закрытом режиме, однако для прессы планируется устраивать ежедневные брифинги.

Четвертого декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы архиереи РПЦ вместе с главами и представителями других поместных православных Церквей мира, которые специально приедут в Москву, совершат торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. Именно в этот день сто лет назад Поместный собор избрал патриарха Тихона.

Архиерейский собор в этом году впервые посетит президент РФ Владимир Путин, который в своем приветствии к его участникам отметил, что "решение о возрождении патриаршего служения, принятое Поместным собором 1917–1918 годов, стало большим, поистине историческим событием в жизни Русской православной церкви, во многом определило её высокую подвижническую миссию".

Президент подчеркнул ценность вклада Церкви в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия, а также в развитие конструктивного диалога с государством по важнейшим вопросам жизни страны. Глава государства уверен, что "нынешний Архиерейский собор, как высший орган иерархического управления РПЦ, пройдёт в плодотворном, конструктивном ключе, вызовет широкий общественный резонанс".

По следам других соборов

Архиерейский собор представляет собой собрание епископов, которое созывается для обсуждения и решения вопросов и дел вероучения, религиозной жизни, нравственных вопросов, а также устройства церковной жизни. Согласно уставу РПЦ, Архиерейский собор является высшим иерархическим органом ее управления. Он созывается не реже одного раза в четыре года.

Уже в первые века существования христианства многие вопросы деятельности общин обсуждались именно на соборах. Если говорить о православном христианстве в целом, то соборы делятся на вселенские, в которых участвуют представители всех поместных Церквей мира, и поместные – на них собираются иерархи определенной поместной Церкви (по месту — географическим территориям, на которые распространяется ее юрисдикция). Архиерейский собор является разновидностью такого собора одной определенной Церкви, с той лишь разницей, что участвует в нем исключительно высшее духовенство — епископат, без священников и мирян.

Архиерейский собор — 2017 является 12-м по счету с 1991 года. Предыдущий состоялся в феврале 2016 года. Он созывался для рассмотрения собора поместных церквей мира на Крите, который намечался на июль того же года как Всеправославный (по статусу напоминающий Вселенский) собор, но так и не стал таковым. По ряду причин Русская православная церковь на Крит тогда свою делегацию не направила, как и еще три поместные церкви. Тем не менее, участники Критского собора приняли ряд документов, которые также будут обсуждаться в течение ближайших дней архиереями Русской православной церкви.