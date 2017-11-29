Правозащитники ополчились на папу Франциска из-за мусульман Мьянмы

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Волна критики обрушилась на главу Римско-католической церкви после того, как за время своего двухдневного визита в Мьянму папа Римский Франциск ни разу не упомянул мусульман-рохинья, сообщает The Guardian.

Выступая с заявлением после встречи с нобелевским лауреатом и фактическим главой правительства Мьянмы государственным советником Аун Сан Су Чжи, глава Ватикана призвал к миру и уважению прав "всех без исключения национальных групп" страны. Однако упоминать непосредственно мусульман-рохинья понтифик не стал.

Советники папы Римского рекомендовали ему даже не произносить слово "Рохинья", так как власти Мьянмы не считают этих мусульман своими гражданами и отдельным народом. Папские советники опасаются, что упоминание рохинья может повлечь за собой притеснение христианских меньшинств в стране.

Заместитель директора азиатского подразделения Human Rights Watch Фил Робертсон считает, что понтифик упустил свою возможность заступиться за притесняемый народ. "Он должен продолжать говорить правду, как делал это раньше. В недавнем прошлом он назвал нас своими "братьями и сестрами рохинья", — сетует в свою очередь один из беженцев-мусульман Майи Али.

Однако посол ЕС в Мьянме Кристиан Шмидт вступился за папу Римского, заявив, что понтифик не обязан напрямую говорить о кризисе, так как отсылка к проблеме рохинья читается в его речах "между строк".

Более полумиллиона рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца, после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части, и масштабной ответной операции мьянманских военных.