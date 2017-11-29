Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ обличать пороки, не унижая людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ не давать повода для скандалов, обличая пороки общества без унижения людей и "менторского тона".

"Сегодня очевидно, что часть общества будет негативно реагировать на происходящее в Церкви, и это будет отражаться в том числе и в СМИ. …Конечно, негативная реакция усиливается в связи с объективными проступками, недостатками, неосторожными словами или действиями тех или иных священнослужителей. К сожалению, периодически находятся клирики, которые дают повод ищущим повода. Конфликты, скандалы распространяются молниеносно и живут в информационном пространстве более длительное время, а эффект от положительных публикаций нередко кратковременен", — заявил патриарх участникам Архиерейского собора РПЦ.

Язык проповеди является, по словам патриарха, "языком любви". В обращении к духовенству предстоятель РПЦ отметил, что ему печально, когда свидетельство о божественной истине "порицаемо только потому, что мы выбрали неправильный тон или неподходящую форму".

"Возвещая или отстаивая евангельские истины, нам следует быть аккуратными в выборе слов. Следует обличать грех, но не унижать человека. Напоминая о бедственных последствиях отхода от Божией воли, мы не должны своей неосторожностью подталкивать людей к краю пропасти", — заявил он.