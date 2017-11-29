Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ обличать пороки, не унижая людей

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ не давать повода для скандалов, обличая пороки общества без унижения людей и "менторского тона".
Язык проповеди является, по словам патриарха, "языком любви". В обращении к духовенству предстоятель РПЦ отметил, что ему печально, когда свидетельство о божественной истине "порицаемо только потому, что мы выбрали неправильный тон или неподходящую форму".
"Возвещая или отстаивая евангельские истины, нам следует быть аккуратными в выборе слов. Следует обличать грех, но не унижать человека. Напоминая о бедственных последствиях отхода от Божией воли, мы не должны своей неосторожностью подталкивать людей к краю пропасти", — заявил он.