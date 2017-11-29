Патриарх поделился секретом, как правильно вести страницы в соцсетях

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в среду на заседании Архиерейского собора, рассказал собравшимся, как правильно вести страницы в соцсетях.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, еще в 2015 году всем епархиям порекомендовали открывать в популярных социальных сетях официальные страницы, что и было сделано. Однако в большинстве случаев такие страницы дублируют епархиальные сайты, поэтому нет реального диалога между администраторами страниц и читателями.

"Подобное присутствие в социальных сетях почти не имеет эффекта. Пользователи социальных сетей увлекаются чтением тех страниц, за которыми видят живого человека, который говорит с ними обычным языком и отвечает на возникающие у них вопросы. Это вызывает симпатию и заставляет установить личный контакт, вступить в сообщество читателей такого человека", — приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ.

Некоторые архиереи, священнослужители и миряне — представители епархий ведут подобного рода страницы, которые становятся местом разговора о Боге. "Есть здесь и опасность увлечься собственным образом в социальных сетях, стать священником-блогером, стремящимся высказывать свое мнение по поводу и без повода, а не священником, для которого блог — это лишь одно из средств общения с людьми", предостерег первоиерарх.

Вместе с тем, он призвал архиереев не сдаваться и продолжать осваивать пространство социальных сетей.

