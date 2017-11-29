В Москве откроют памятники трем пострадавшим патриархам РПЦ

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершит торжественное открытие и освящение памятников трём святым патриархам Русской православной церкви: Иову, Гермогену и Тихону, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Памятники открывают юбилейный проект по созданию архитектурно-скульптурной композиции "Патриархи Московские и всея Руси", посвященный 100-летию восстановления патриаршества и 400-летию патриаршества на Руси. Всего будут представлены 16 бронзовых ростовых скульптур патриархов, уточнили в пресс-службе.

Патриарх Иов жестоко пострадал от преследований со стороны Лжедмитрия I. Предав самозванца и его сторонников анафеме, он был заточен в монастырь в родной Старице. Через два года патриарх умер. Патриарх Гермоген собирал ополчение в Смутное время, но, не дождавшись освобождения Москвы, умер от голода. Святитель Тихон – первый патриарх Всероссийский, избранный на престол после двух веков управления Церковью государством (Синодального периода – ред.), после нескольких лет преследований со стороны советских властей, скончался от сердечного приступа.

Скульптурные композиции появятся на южной стене стилобата храма Христа Спасителя, уточнили в пресс-службе.