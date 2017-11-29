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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ рассматривает Собор на Крите как важный шаг к Всеправославному собору

15:3529.11.2017
(обновлено: 16:25 29.11.2017)
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© Фото : Sean HawkeyСобор православных церквей на Крите. Архивное фотоСобор православных церквей на Крите. Архивное фото
© Фото : Sean Hawkey

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь рассматривает Собор на Крите как "важный шаг на пути к Всеправославному собору", при этом его решения нуждаются "в дальнейшем обсуждении и уточнении", заявил РИА Новости в среду в кулуарах Архиерейского собора председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Зачем нужен Архиерейский собор РПЦ
В ходе заседания Архиерейского собора митрополит Иларион сделает доклад о выводах, сделанных возглавляемой им синодальной библейско-богословской комиссией РПЦ по документам Критского собора, прошедшего в июне 2016 года.

"Мы этот Собор не отвергаем. Мы говорим о том, что это важный шаг на пути к Всеправославному собору, а те документы, которые на нем были приняты, нуждаются в дальнейшем обсуждении и в уточнении ряда формулировок", — сказал митрополит Иларион.

Председатель ОВЦС сообщил, что Архиерейский собор должен будет принять "определение по Критскому собору" — по отношению к тем документам, которые там были приняты.

"У нас есть ряд критических замечаний к этим документам, и эти замечания я здесь озвучу. Для нас, конечно, самое важное то, что на протяжении всего предсоборного периода мы настаивали на том, что решения на Соборе должны приниматься консенсусом всех общепризнанных поместных православных церквей, и собор этот мыслился как Всеправославный", — сказал представитель РПЦ.

Он напомнил, что когда стало ясно, что четыре церкви не поедут на Крит, РПЦ приняла аналогичное решение. Хотя Сербская православная церковь в итоге отозвала свое решение о неучастии в Соборе на Крите и поехала туда, продолжил митрополит, в общей сложности четыре поместных церкви, в том числе РПЦ, отсутствовали на Соборе.

"С нашей точки зрения, этот не тот Собор, который отражает общеправославный консенсус", — добавил митрополит Иларион. При этом он выразил надежду на то, что ситуация с поиском данного консенсуса изменится в лучшую сторону.

Собор на Крите состоялся в конце июня 2016 года под председательством Константинопольского патриарха Варфоломея. Его участники приняли шесть документов и выступили с посланием, где говорится об их отношении к основным событиям и проблемам современного мира. В Соборе участвовали предстоятели 10 из 14 поместных церквей. Не приехавшие на Крит Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская церкви были не согласны с регламентом и порядком подготовки Собора, а также текстами некоторых принимаемых документов.

Священный Синод РПЦ признал Собор православных церквей на Крите важным событием, отметив при этом, что он не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем документы — "как выражающие общеправославный консенсус". При этом Синод РПЦ постановил передать документы, которые обсуждались на Крите, для изучения синодальной библейской-богословской комиссии, выводы которой должны быть представлены Синоду.

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