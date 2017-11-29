Архиерейский собор примет решения по ситуации с УПЦ МП на Украине

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви отреагирует на ситуацию на Украине с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), заявил в среду РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Отвечая в перерыве заседания Архиерейского собора на вопрос о том, будут ли приняты какие-то заявления Собора в отношении ситуации на Украине с УПЦ МП, митрополит Иларион отметил, что, по его мнению, "будут приняты какие-то решения".

"Мы сегодня заслушаем доклад блаженнейшего митрополита Онуфрия (митрополит Киевский и всея Украины — ред.), заслушаем информацию о ситуации на Украине, и будем принимать какие-то решения", — сказал митрополит Иларион.

Верховная Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко позднее заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). КВ УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В свою очередь власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви.