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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Архиерейский собор примет решения по ситуации с УПЦ МП на Украине

Сюжет:
Архиерейский собор РПЦ (23)
15:2929.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского ТихонаНа открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви отреагирует на ситуацию на Украине с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), заявил в среду РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Открытие Архиерейского собора РПЦ
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПеред началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.Православные архиереи у раки с мощами святителя Московского Тихона во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.Православные архиереи во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСобор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЗаседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.Митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.
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Отвечая в перерыве заседания Архиерейского собора на вопрос о том, будут ли приняты какие-то заявления Собора в отношении ситуации на Украине с УПЦ МП, митрополит Иларион отметил, что, по его мнению, "будут приняты какие-то решения".

"Мы сегодня заслушаем доклад блаженнейшего митрополита Онуфрия (митрополит Киевский и всея Украины — ред.), заслушаем информацию о ситуации на Украине, и будем принимать какие-то решения", — сказал митрополит Иларион.

Верховная Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко позднее заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиерейский собор отложил решение по останкам царской семьи
На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). КВ УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В свою очередь власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви.

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