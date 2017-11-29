Мощи патриарха Тихона останутся в храме Христа Спасителя до конца Собора

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Мощи патриарха Тихона, избранного на престол на Поместном соборе 1917 года, будут находиться в кафедральном храме РПЦ до закрытия Архиерейского собора, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

Каждый день у мощей патриарха, первого после восстановления в России патриаршества, будет служиться божественная литургия.

Архиерейский собор РПЦ начался в среду в храме Христа Спасителя с торжественного богослужения, которое возглавил патриарх Кирилл. В нем приняли участие все приглашенные на собор архиереи. Соборные дискуссии будут посвящены в том числе осмыслению событий столетней давности, когда в России более чем после двухвекового перерыва было восстановлено патриаршество.

"Собор 2017 года в своей работе будет опираться на две основы – первая – это осмысление событий столетней давности. Именно это стало первой причиной созыва собора. Здесь нам всем, епископам Русской церкви, предстоит молиться и размышлять о причинах и следствиях всего того периода.. И тут важно понимать, что мы вспоминаем не только события столетней давности, но весь этот столетний период, в котором было так много событий и свершений, требующих нашего глубокого осмысления", — сказал РИА Новости глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

Собор завершится в субботу 2 декабря. По его итогам традиционно будет оглашено соборное послание.