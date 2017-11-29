Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности", сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на заседании Архиерейского собора.

"Никогда епископы не были в Русской церкви так многочисленны, как сегодня. Это открывает в нашей церковной жизни невиданную прежде возможность для сближения епископа с духовенством и народом", — считает предстоятель.

По его словам, епископ должен постоянно находиться рядом со своей паствой и во всем быть примером для верующих и духовенства.

"Епископ… ведет паству за собой, это тот, кто близок и достижим, кто находится не только в алтаре или в недоступной тиши кабинета, но и тот, кого можно увидеть, к кому можно обратиться, кто открыт для общения, кто практически подает пример духовенству и мирянам своей жизнью", — подчеркнул патриарх.