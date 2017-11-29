Путин поприветствовал участников Архиерейского собора РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала Архиерейского собор РПЦ. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала Архиерейского собор РПЦ. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма размещена в среду на сайте Кремля.

"Ваше Святейшество! Уважаемые архипастыри! Сердечно приветствую вас по случаю открытия Архиерейского собора Русской православной церкви, приуроченного к 100-летию восстановления в нашей стране патриаршества", — говорится в документе.

Президент отметил, что решение о возрождении патриаршего служения, принятое Поместным собором 1917–1918 годов, стало большим, поистине историческим событием в жизни Русской православной церкви, во многом определившее ее миссию. Президент подчеркнул ценность вклада церкви в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия, а также в развитие конструктивного диалога с государством по важнейшим вопросам жизни страны.

"Уверен, что нынешний Архиерейский собор, как высший орган иерархического управления РПЦ, пройдёт в плодотворном, конструктивном ключе, вызовет широкий общественный резонанс", — добавил президент.

Путин пожелал всем участникам успешной работы и всего наилучшего.