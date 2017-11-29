Митрополит Иларион рассказал об экспертизе по "екатеринбургским останкам"

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Решение РПЦ по останкам царской семьи будет, скорее всего, оглашено в следующем году, заявил "Известиям" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Скорее следующий, чем этот (год)", — так митрополит ответил на вопрос о том, когда будут оглашены результаты экспертизы останков.

Он уточнил, что РПЦ "должна получить убедительные доказательства их подлинности".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.