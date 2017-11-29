Архиерейский Собор РПЦ обсудит решения Критского собора

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Архиерейский Собор РПЦ обсудит на своем заседании решения Критского собора церквей. Об этом сообщил на открытии Собора архиереев патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам патриарха, Архиерейский собор заслушает соответствующий доклад председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Илариона.

"Доклад митрополита Илариона, председателя ОВЦС, о выводах, сделанных синодальной библейско-богословской комиссией по документам Критского собора", — сказал патриарх, оглашая программу.