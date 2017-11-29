Лукашенко направил приветствие участникам Архиерейского собора РПЦ

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил приветствие патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, участникам Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) в связи с началом работы Архиерейского собора, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Архиерейский собор РПЦ открывается в среду в московском храме Христа Спасителя. Это высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

"Нынешнее собрание архипастырей особенно символично, поскольку проходит в дни столетия с начала Великого Поместного собора Российской церкви и восстановления патриаршества. Русская православная церковь прошла непростой исторический путь, на протяжении веков оставалась хранительницей высоких духовных и нравственных идеалов, проповедовала справедливость, любовь, мир и созидание. И сегодня она пользуется неизменным авторитетом, являясь основой единения и сплоченности общества", — процитировали в пресс-службе приветствие президента.

Глава государства выразил уверенность, что труды Архиерейского собора будут значимы и плодотворны, а принятые решения послужат "доброму делу духовного совершенствования братских народов".

Лукашенко также пожелал патриарху Кириллу и всем участникам высокого собрания крепкого здоровья, успехов и благополучия.