В московских парках на Рождество пройдет более 100 праздничных мероприятий

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Более 100 праздничных мероприятий подготовит департамент культуры Москвы в столичных парках на Рождество, 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства города в среду.

"Более 100 праздничных мероприятий подготовит департамент культуры Москвы в столичных парках на Рождество, 7 января. Городские территории украсят декорациями на сюжеты народных сказок, там проведут концерты, спектакли и мастер-классы. Специальная праздничная программа запланирована в 21 парке. Мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день", — говорится в сообщении.

При этом программы в парках будут разные. Так, основная программа в парке Горького пройдет на катке. В течение дня каждый посетитель сможет присоединиться к квесту "Рождественские колядки". Его участникам предстоит решать головоломки и исполнять старорусские песни, а взамен они получат угощения и подарки от сказочных персонажей, отмечается в релизе.

В Таганском парке горожане увидят постановку сказки-легенды о жизни северных народов. По парку будут ездить сани, запряженные собаками и настоящим северным оленем. Также все желающие смогут на них покататься и пообщаться с хаски. Петровский парк покажет москвичам целую серию спектаклей. Праздничный день там начнется с кукольной постановки "Ромео и Джульетта", декорации к которой выполнят в духе средневекового кочующего театра.

"Как и в новогоднюю ночь, темой рождественских гуляний станет театр. Гостей московских парков ждут средневековый кукольный театр в Перовском парке, рождественские мюзиклы в "Сокольниках", катания по Таганскому парку на санях в собачьей упряжке и многое другое", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Рождественская программа пройдет также в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Красногвардейские пруды", "Кузьминки", "Садовники", "Фили", "Северное Тушино" и других.