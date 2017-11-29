"Чтоб Господь не лишил интернета": кодекс поведения в Cети

У священников есть "кодекс поведения в интернете". Его составил известный миссионер протоиерей Александр Авдюгин, призвав собратьев не походить на героев сериала "Интерны" и отвечать "не знаю", когда нечего сказать. "Каким бы ты ни был по возрасту, стажу служения и интеллекту, с тебя все равно будет спрос как с патриарха", — писал он в своем "Живом журнале". Сегодня интернет на службе у монахов — одна из тем Архиерейского собора Русской православной церкви, который проходит с 29 ноября по 2 декабря в Москве. Совместимо ли иноческое служение с блогерством, что приносят монахи во Всемирную сеть и что выбрать — интернет или напитки, разбирался корреспондент РИА Новости.
Игумен Андрей (Мороз) три года руководил духовной семинарией в Якутске. В одном из интервью он говорил, что мечтает о том, чтобы каждый студент имел задатки святого. Сейчас он — настоятель главного собора в кубанском Кропоткине. В "Фейсбуке" у него пять тысяч "френдов".
"Как и все в этом мире, Церковь имеет свой идеал — монашество. А главный идеал монашества — это удаление от мира. В поиске Бога и теснейшего общения с ним. Интернет — это все-таки инструмент мира, а соцсети — средство коммуникации. И тут важно найти соотношение, насколько это уместно для монаха", — говорит священнослужитель.
Ученые монахи
Должен ли мирской монах так же удаляться от мира, как и его собрат в келье? Это тонкая грань, считает отец Андрей. "Все мне позволительно, но не все полезно", — писал апостол Павел. Человеку, который не научился отличать добро от зла, в интернет ходить опасно.
"Монах растит в себе нового человека, это трудно. И выливать в интернет трудности своего духовного опыта, как часто бывает, — крайне вредное занятие", — уверен священник.
Ложные смыслы
О разрушительном влиянии интернет-публикаций говорил и патриарх Кирилл братии Соловецкого монастыря. Укрыться от захлестнувшего мир информационного потока за монастырскими стенами, даже такими, как стены легендарной обители-крепости, сегодня невозможно, предупредил предстоятель Русской церкви.
"Фейсбук" — это стремнина. Помните, что он первоначально задумывался как инструмент знакомства? А стал мегапроектом. Боты, фейки, у некоторых людей по семь-восемь страниц. В этом потоке священнику, особенно если он неопытен, очень трудно разобраться: примет что-то за чистую монету и сам станет родоначальником фейка", — развивает мысль патриарха отец Андрей.
Вместе с тем он полагает, что "Фейсбук" многое потеряет, если из него уйдут. Почему? Потому что монастырские интернет-странички он сравнивает с "маяками, показывающими путь в тихую гавань среди волн бушующего мира". "Если православные исчезнут из интернета, то где в эпоху интернет-зависимости верующие будут брать хотя бы расписание богослужений?" — смеется он.
Молитва об интернете
"Всегда нужно трезвение. А уже от самого монаха зависит сделать все, чтобы не превратиться в раба интернета, чтобы интернет не превратился в греховное действо, как и любое другое пристрастие. Можно же сидеть водку пить — и не надо никакого интернета. Конечно, если ставить вопрос, пить водку или сидеть в "Фейсбуке", то лучше пойти полечиться. А если рассуждать в общем, то интернет — дело более продуктивное", — уверен отец Феодорит.
Жесткую полемику он одобряет, но только кроме "баттлов", где важно подобрать самое емкое ругательство. И даже простые фотографии с богослужений, по мнению отца Феодорита, идут на пользу людям: они видят, что знакомый им по интернету батюшка "не ерундой страдает", а служит, и значит, Церковь присутствует в мире.
"Мое мнение: интернет — это хорошо. Безусловно вредны только наркотики. Что касается монахов, то если таковой заходит в любое место, неважно, в интернет или даже в общественный туалет, все его поведение неизменно должно быть проповедью", — заключает священнослужитель.
Патриарх онлайн
В конце ноября Московская патриархия запустила онлайн-проект "Патриарх говорит". Мнение патриарха Кирилла по десяткам ключевых тем — от внешней политики до праведности и любви — теперь можно читать и в интернете. Например, постмодерн, считает предстоятель РПЦ, в конечном итоге обязательно приведет к апокалипсису.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на презентации проекта отметила, что именно пример патриарха научил ее коллег "разговаривать, делиться и убеждать".
Старообрядцы в соцсети
"Пользуйся всем. Божие на то благословение изречено уже тем самым, что все это создано для тебя. Но пользуйся только в пределах пользы", — писал в XIX веке русский святитель Феофан Затворник. Российское православие давно ушло от мысли, что интернет является "сетями дьявола". И суждения Архиерейского собора, в том числе и по поводу "батюшек онлайн", будут опубликованы на официальной странице Русской православной церкви в интернете.