"Чтоб Господь не лишил интернета": кодекс поведения в Cети

Алексей Михеев

У священников есть "кодекс поведения в интернете". Его составил известный миссионер протоиерей Александр Авдюгин, призвав собратьев не походить на героев сериала "Интерны" и отвечать "не знаю", когда нечего сказать. "Каким бы ты ни был по возрасту, стажу служения и интеллекту, с тебя все равно будет спрос как с патриарха", — писал он в своем "Живом журнале". Сегодня интернет на службе у монахов — одна из тем Архиерейского собора Русской православной церкви, который проходит с 29 ноября по 2 декабря в Москве. Совместимо ли иноческое служение с блогерством, что приносят монахи во Всемирную сеть и что выбрать — интернет или напитки, разбирался корреспондент РИА Новости.

Игумен Андрей (Мороз) три года руководил духовной семинарией в Якутске. В одном из интервью он говорил, что мечтает о том, чтобы каждый студент имел задатки святого. Сейчас он — настоятель главного собора в кубанском Кропоткине. В "Фейсбуке" у него пять тысяч "френдов".

"Как и все в этом мире, Церковь имеет свой идеал — монашество. А главный идеал монашества — это удаление от мира. В поиске Бога и теснейшего общения с ним. Интернет — это все-таки инструмент мира, а соцсети — средство коммуникации. И тут важно найти соотношение, насколько это уместно для монаха", — говорит священнослужитель.

Ученые монахи

С давних пор монашество в России делилось на монастырское и ученое. К последнему относились, как правило, видные богословы, упражнявшиеся в переводах, научных трудах и преподавании. Яркий пример — преподобный Максим Грек, которого академик Лихачев называл "первым интеллигентом на Руси". Он, в частности, перевел с греческого Псалтирь — одну из главных христианских богослужебных книг. Позже к ученым монахами стали причислять и иноков, служащих на приходах, в миру.

Должен ли мирской монах так же удаляться от мира, как и его собрат в келье? Это тонкая грань, считает отец Андрей. "Все мне позволительно, но не все полезно", — писал апостол Павел. Человеку, который не научился отличать добро от зла, в интернет ходить опасно.

"Монах растит в себе нового человека, это трудно. И выливать в интернет трудности своего духовного опыта, как часто бывает, — крайне вредное занятие", — уверен священник.

Ложные смыслы

О разрушительном влиянии интернет-публикаций говорил и патриарх Кирилл братии Соловецкого монастыря. Укрыться от захлестнувшего мир информационного потока за монастырскими стенами, даже такими, как стены легендарной обители-крепости, сегодня невозможно, предупредил предстоятель Русской церкви.

"Фейсбук" — это стремнина. Помните, что он первоначально задумывался как инструмент знакомства? А стал мегапроектом. Боты, фейки, у некоторых людей по семь-восемь страниц. В этом потоке священнику, особенно если он неопытен, очень трудно разобраться: примет что-то за чистую монету и сам станет родоначальником фейка", — развивает мысль патриарха отец Андрей.

Вместе с тем он полагает, что "Фейсбук" многое потеряет, если из него уйдут. Почему? Потому что монастырские интернет-странички он сравнивает с "маяками, показывающими путь в тихую гавань среди волн бушующего мира". "Если православные исчезнут из интернета, то где в эпоху интернет-зависимости верующие будут брать хотя бы расписание богослужений?" — смеется он.

Молитва об интернете

Широко известный в "православном интернете" московский врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков) собирает тысячи лайков и комментариев. Его постоянно банят и называют еретиком, к чему он относится с юмором и молится о том, чтобы "Господь не допустил лишения монахов интернета".

"Всегда нужно трезвение. А уже от самого монаха зависит сделать все, чтобы не превратиться в раба интернета, чтобы интернет не превратился в греховное действо, как и любое другое пристрастие. Можно же сидеть водку пить — и не надо никакого интернета. Конечно, если ставить вопрос, пить водку или сидеть в "Фейсбуке", то лучше пойти полечиться. А если рассуждать в общем, то интернет — дело более продуктивное", — уверен отец Феодорит.

Жесткую полемику он одобряет, но только кроме "баттлов", где важно подобрать самое емкое ругательство. И даже простые фотографии с богослужений, по мнению отца Феодорита, идут на пользу людям: они видят, что знакомый им по интернету батюшка "не ерундой страдает", а служит, и значит, Церковь присутствует в мире.

"Мое мнение: интернет — это хорошо. Безусловно вредны только наркотики. Что касается монахов, то если таковой заходит в любое место, неважно, в интернет или даже в общественный туалет, все его поведение неизменно должно быть проповедью", — заключает священнослужитель.

Патриарх онлайн

В конце ноября Московская патриархия запустила онлайн-проект "Патриарх говорит". Мнение патриарха Кирилла по десяткам ключевых тем — от внешней политики до праведности и любви — теперь можно читать и в интернете. Например, постмодерн, считает предстоятель РПЦ, в конечном итоге обязательно приведет к апокалипсису.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Мария Захарова на презентации печатного и электронного изданий высказываний патриарха Кирилла © Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Мария Захарова на презентации печатного и электронного изданий высказываний патриарха Кирилла

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на презентации проекта отметила, что именно пример патриарха научил ее коллег "разговаривать, делиться и убеждать".

Старообрядцы в соцсети

В интернет вышли даже традиционно избегающие публичности старообрядцы. Им, конечно, еще далеко до привычных православным яростных дискуссий о необходимости крещенских купаний, "постности" устриц и переноса даты Рождества. Но начало положено: даже в Уганде глава миссии Русской православной старообрядческой церкви священник Никола Бобков разместил в "Фейсбуке" фотографии из африканских поселений, где несколько десятков местных жителей решили принять православие "старого обряда".

"Пользуйся всем. Божие на то благословение изречено уже тем самым, что все это создано для тебя. Но пользуйся только в пределах пользы", — писал в XIX веке русский святитель Феофан Затворник. Российское православие давно ушло от мысли, что интернет является "сетями дьявола". И суждения Архиерейского собора, в том числе и по поводу "батюшек онлайн", будут опубликованы на официальной странице Русской православной церкви в интернете.