РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Чтоб Господь не лишил интернета": кодекс поведения в Cети

08:0029.11.2017
(обновлено: 08:15 29.11.2017)
04733
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКиево-Печерская ЛавраКиево-Печерская Лавра
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Алексей Михеев

У священников есть "кодекс поведения в интернете". Его составил известный миссионер протоиерей Александр Авдюгин, призвав собратьев не походить на героев сериала "Интерны" и отвечать "не знаю", когда нечего сказать. "Каким бы ты ни был по возрасту, стажу служения и интеллекту, с тебя все равно будет спрос как с патриарха", — писал он в своем "Живом журнале". Сегодня интернет на службе у монахов — одна из тем Архиерейского собора Русской православной церкви, который проходит с 29 ноября по 2 декабря в Москве. Совместимо ли иноческое служение с блогерством, что приносят монахи во Всемирную сеть и что выбрать — интернет или напитки, разбирался корреспондент РИА Новости.

Игумен Андрей (Мороз) три года руководил духовной семинарией в Якутске. В одном из интервью он говорил, что мечтает о том, чтобы каждый студент имел задатки святого. Сейчас он — настоятель главного собора в кубанском Кропоткине. В "Фейсбуке" у него пять тысяч "френдов".

"Как и все в этом мире, Церковь имеет свой идеал — монашество. А главный идеал монашества — это удаление от мира. В поиске Бога и теснейшего общения с ним. Интернет — это все-таки инструмент мира, а соцсети — средство коммуникации. И тут важно найти соотношение, насколько это уместно для монаха", — говорит священнослужитель.

Ученые монахи

Священник с видеокамерой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
РПЦ: "Батюшка-блогер" будет говорить с молодежью на понятном ей языке
С давних пор монашество в России делилось на монастырское и ученое. К последнему относились, как правило, видные богословы, упражнявшиеся в переводах, научных трудах и преподавании. Яркий пример — преподобный Максим Грек, которого академик Лихачев называл "первым интеллигентом на Руси". Он, в частности, перевел с греческого Псалтирь — одну из главных христианских богослужебных книг. Позже к ученым монахами стали причислять и иноков, служащих на приходах, в миру.

Должен ли мирской монах так же удаляться от мира, как и его собрат в келье? Это тонкая грань, считает отец Андрей. "Все мне позволительно, но не все полезно", — писал  апостол Павел. Человеку, который не научился отличать добро от зла, в интернет ходить опасно.

"Монах растит в себе нового человека, это трудно. И выливать в интернет трудности своего духовного опыта, как часто бывает, — крайне вредное занятие", — уверен священник.

Ложные смыслы

О разрушительном влиянии интернет-публикаций говорил и патриарх Кирилл братии Соловецкого монастыря. Укрыться от захлестнувшего мир информационного потока за монастырскими стенами, даже такими, как стены легендарной обители-крепости, сегодня невозможно, предупредил предстоятель Русской церкви.

"Фейсбук" — это стремнина. Помните, что он первоначально задумывался как инструмент знакомства? А стал мегапроектом. Боты, фейки, у некоторых людей по семь-восемь страниц. В этом потоке священнику, особенно если он неопытен, очень трудно разобраться: примет что-то за чистую монету и сам станет родоначальником фейка", — развивает мысль патриарха отец Андрей.

Вместе с тем он полагает, что "Фейсбук" многое потеряет, если из него уйдут. Почему? Потому что монастырские интернет-странички он сравнивает с "маяками, показывающими путь в тихую гавань среди волн бушующего мира". "Если православные исчезнут из интернета, то где в эпоху интернет-зависимости верующие будут брать хотя бы расписание богослужений?" — смеется он.

Молитва об интернете

Монах молится на площади у Апостольского дворца в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Монаха-отшельника для часовни в горах Австрии нашли через интернет
Широко известный в "православном интернете" московский врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков) собирает тысячи лайков и комментариев. Его постоянно банят и называют еретиком, к чему он относится с юмором и молится о том, чтобы "Господь не допустил лишения монахов интернета".

"Всегда нужно трезвение. А уже от самого монаха зависит сделать все, чтобы не превратиться в раба интернета, чтобы интернет не превратился в греховное действо, как и любое другое пристрастие. Можно же сидеть водку пить — и не надо никакого интернета. Конечно, если ставить вопрос, пить водку или сидеть в "Фейсбуке", то лучше пойти полечиться. А если рассуждать в общем, то интернет — дело более продуктивное", — уверен отец Феодорит.

Жесткую полемику он одобряет, но только кроме "баттлов", где важно подобрать самое емкое ругательство. И даже простые фотографии с богослужений, по мнению отца Феодорита, идут на пользу людям: они видят, что знакомый им по интернету батюшка "не ерундой страдает", а служит, и значит, Церковь присутствует в мире.

"Мое мнение: интернет — это хорошо. Безусловно вредны только наркотики. Что касается монахов, то если таковой заходит в любое место, неважно, в интернет или даже в общественный туалет, все его поведение неизменно должно быть проповедью", — заключает священнослужитель.

Патриарх онлайн

В конце ноября Московская патриархия запустила онлайн-проект "Патриарх говорит". Мнение патриарха Кирилла по десяткам ключевых тем — от внешней политики до праведности и любви — теперь можно читать и в интернете. Например, постмодерн, считает предстоятель РПЦ, в конечном итоге обязательно приведет к апокалипсису.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиМария Захарова на презентации печатного и электронного изданий высказываний патриарха Кирилла
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Мария Захарова на презентации печатного и электронного изданий высказываний патриарха Кирилла

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на презентации проекта отметила, что именно пример патриарха научил ее коллег "разговаривать, делиться и убеждать".

Старообрядцы в соцсети

Храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Архиерейский собор-2017: что решит РПЦ через сто лет после революции
В интернет  вышли даже традиционно избегающие публичности старообрядцы. Им, конечно, еще далеко до привычных православным яростных дискуссий о необходимости крещенских купаний, "постности" устриц и переноса даты Рождества. Но начало положено: даже в Уганде глава миссии Русской православной старообрядческой церкви священник Никола Бобков разместил в "Фейсбуке" фотографии из африканских поселений, где несколько десятков местных жителей решили принять православие "старого обряда".

"Пользуйся всем. Божие на то благословение изречено уже тем самым, что все это создано для тебя. Но пользуйся только в пределах пользы", — писал в XIX веке русский святитель Феофан Затворник. Российское православие давно ушло от мысли, что интернет является "сетями дьявола". И суждения Архиерейского собора, в том числе и по поводу "батюшек онлайн", будут опубликованы на официальной странице Русской православной церкви в интернете.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАрхиерейский собор Русской православной церкви проходит в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Архиерейский собор Русской православной церкви проходит в Храме Христа Спасителя
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена