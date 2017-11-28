Папа Франциск призвал религиозных лидеров Мьянмы к мирному сосуществованию

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Папа Франциск, находящийся с апостольским визитом в Мьянме, призвал лидеров всех религиозных общин страны разрешать все разногласия "мирно, как подобает братьям", в духе "единства в многообразии", сообщает во вторник мьянманский интернет-портал Mizzima.
"Если вы спорите, то спорьте, как братья, которые мирятся после спора", — сказал папа Франциск, слова которого приводит издание со ссылкой на официального представителя Ватикана для СМИ Грега Берка.
Глава католической церкви ни разу не употребил слово "рохинджа" в речи перед религиозными деятелями Мьянмы, отмечает портал.
Беженцы находятся в настоящее время в лагерях перемещенных лиц на территории Бангладеш. Мьянма и Бангладеш подписали на прошлой неделе протокол об их репатриации. В соответствии с этим документом, процесс репатриации должен начаться в середине января 2018 года.