Папа Франциск призвал религиозных лидеров Мьянмы к мирному сосуществованию

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Папа Франциск, находящийся с апостольским визитом в Мьянме, призвал лидеров всех религиозных общин страны разрешать все разногласия "мирно, как подобает братьям", в духе "единства в многообразии", сообщает во вторник мьянманский интернет-портал Mizzima.

Во время 40-минутной встречи с лидерами буддийской, индуистской, мусульманской, христианской и иудейской общин Мьянмы, глава Ватикана призвал присутствующих к "миру и братскому сосуществованию разных религиозных общин, как единственному пути в будущее", — говорится в сообщении.

"Если вы спорите, то спорьте, как братья, которые мирятся после спора", — сказал папа Франциск, слова которого приводит издание со ссылкой на официального представителя Ватикана для СМИ Грега Берка.

Глава католической церкви ни разу не употребил слово "рохинджа" в речи перед религиозными деятелями Мьянмы, отмечает портал.

Более полумиллиона рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца, после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части, и масштабной ответной операции мьянманских военных.

Беженцы находятся в настоящее время в лагерях перемещенных лиц на территории Бангладеш. Мьянма и Бангладеш подписали на прошлой неделе протокол об их репатриации. В соответствии с этим документом, процесс репатриации должен начаться в середине января 2018 года.