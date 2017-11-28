Священный синод РПЦ обсудит предстоящий Архиерейский собор

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви соберется во вторник в Москве, чтобы обсудить предстоящий Архиерейский собор, который пройдет с 29 ноября по 2 декабря.

Повестка дня Синода по традиции заранее не обнародуется, обсуждение проходит в закрытом формате.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный Синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

Синод включает председателя — патриарха (или местоблюстителя), девять постоянных и пять временных членов — епархиальных архиереев. Кроме того, члены Синода составляют президиум Архиерейского собора.

Архиерейский собор-2017 приурочен к 100-летию Поместного собора Русской православной церкви 1917-1918 годов и к 100-летию восстановления патриаршества на Руси после более чем 200 лет синодального периода (подчинения Церкви государству).