Религиовед объяснил важность визита Путина на Архиерейский собор

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Запланированное посещение президентом мероприятий Архиерейского собора Русской православной церкви станет актом восстановления исторической справедливости и символом хорошего сотрудничества Церкви и государства, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед и социолог религии Роман Лункин.

Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

"Если он придет на сам собор, то это будет символическим событием. Последний раз так поступали византийские императоры, которые даже вмешивались в ход церковных заседаний", — считает Лункин.

По его словам, предстоящий визит президента – событие, которое станет актом доброго сотрудничества Русской церкви и государства и еще раз подчеркнет значимость церковных институтов для российской истории.

"Здесь важна еще и годовщина избрания на патриарший престол святителя Тихона. Это восстановление исторический справедливости. Прерывается замкнутый круг революций, жестокого отношения к духовенству. Восстанавливается символическая целостность русского мира, который как понятие имеет большое значение для президента", — продолжил эксперт.

Святитель Тихон (Белавин, 1865-1925) — первый московский патриарх со времени восстановления в России патриаршества. Канонизированный в 1989 году, он провел годы своего служения в поисках приемлемого компромисса между Церковью и советской властью. В конечном итоге он был арестован. До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года скончался. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую православную церковь.

"Государство фактически убило патриарха Тихона, поэтому это очень красивый жест по отношению к Церкви", — заключил Лункин.