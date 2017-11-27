Патриарх Кирилл: у РПЦ нет права на ошибку по "екатеринбургским останкам"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Никакой поспешности в деле об установлении подлинности "екатеринбургских останков" быть не может, Русская православная церковь не имеет здесь права на ошибку, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании форума в Москве.

Конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы", посвященная изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, длилась в Сретенском монастыре более девяти часов. По оценке предстоятеля РПЦ, обсуждение прошло в доброжелательной атмосфере. По словам патриарха, так и должно быть, когда ищутся "ответы на судьбоносные вопросы".

"Для нас это не просто вопросы о том, как было совершено это убийство, что все это означало, являются ли найденные останки останками царской семьи, — это еще и вопрос, связанный с духовной жизнью нашего народа. Потому что царская семья канонизирована, и ее почитание очень глубокое в народе. Поэтому у нас нет права на ошибку… В том деле, которым мы все вместе занимаемся, не может быть никакой поспешности", — отметил патриарх.

По его словам, полученные результаты должны дать "очень твердое свидетельство" в отношении обстоятельств гибели и захоронения тел царской семьи.

"Сейчас мы все открыты к тому, чтобы идти по этому непростому, но очень важному пути. Дай бог, чтобы результаты привели к тем действиям нашей церкви, которые бы еще более сплотили наш верующий народ", — заключил патриарх.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.