Папа Франциск заявил, что продолжает молиться за жертв теракта в Египте

ВАТИКАН, 26 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил, что продолжает молиться за жертв кровавого теракта, совершенного в пятницу в Египте.

"Великую боль принесла нам новость о бойне, происшедшей в мечети на севере Синайского полуострова. Продолжаю молиться за многочисленных жертв, за раненых и за все общину, по которой был нанесен столь тяжелый удар. Боже, освободи нас от этих трагедий и поддержи усилия тех, кто работают на благо мира", — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

В пятницу вечером государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму, в которой говорилось, что папа Франциск осуждает бесчеловечный акт жестокости против невинных гражданских лиц.

"Его Святейшество присоединяется ко всем людям доброй воли, моля о том, чтобы ожесточенные ненавистью сердца научились отказываться от насилия, которое ведет к таким великим страданиям, и встали на путь мира", — говорилось в послании.

В минувшую пятницу группа террористов организовала беспрецедентное по жестокости нападение на мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова. Напавшие на мирных граждан боевики сначала привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания мечети безоружных людей из автоматического оружия.

На данный момент погибшими числятся 305 человек, в том числе 27 детей и более ста стариков. Пострадали еще 130 мирных граждан.