Отказы от абортов оценили в миллион рублей

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Один миллион рублей в общей сложности получили психологи и врачи-акушеры из разных регионов за то, что переубедили женщин делать аборты. Награждение прошло в рамках конкурса "Святость материнства" на конференции, посвященной знаменитого врача-хирурга святителя Луки (Воино-Ясенецкого).

Ранее активисты общероссийского общественного движения "За жизнь" доставили к администрации президента более ста коробок с миллионом подписей за запрет абортов. Они так же провели акции возле посольств государств с наиболее жесткой законодательной позицией в вопросе абортов в поддержку их политики.

Конкурс "Святость материнства" проводится фондом Андрея Первозванного под эгидой одноименной всероссийской программы. В этом году организаторы приняли более 300 заявок. По словам председателя попечительского совета программы Натальи Якуниной, сегодня общество обязано приложить все силы для того, чтобы помочь матерям принять решение родить и воспитать ребенка.

В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.