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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Министр объяснил идею запрета в Казахстане закрывающей лицо одежды

09:2124.11.2017
(обновлено: 12:17 24.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкНа центральной площади Астаны. Архивное фотоНа центральной площади Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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АСТАНА, 24 ноя — РИА Новости. Законодательная норма о запрете в Казахстане закрывающей лицо одежды предложена из соображений безопасности граждан, заявил в пятницу министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

Астана. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Казахстане могут запретить ношение одежды, закрывающей лицо
"Проект предлагает запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо. Мы собираемся запретить ношение одежды, которая не позволяет идентифицировать человека. При подготовке этих норм изучалось мнение граждан, представителей НПО, госорганов, экспертов. Большое внимание было уделено применению международного опыта. В результате эксперты пришли к тому, что безопасность граждан требует введения таких мер", — сказал Ермекбаев в ходе брифинга для дипломатов по разъяснению поправок по вопросам религиозной деятельности.

По его словам, данная мера "на самом деле не касается напрямую религиозных вопросов, это действительно вопрос общественной безопасности". "Ношение такой одежды, как, например, никаб, чадра, балаклава, паранджа или маски, препятствуют правоохранительным органам в идентификации личности, и тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности. Кроме того, это не характерно для нашего общества, и многих откровенно это беспокоит", — сказал Ермекбаев.

Министр пояснил, что "эта норма вводится именно в закон о профилактике правонарушений, а не в закон о религиозной деятельности и религиозных ассоциациях". "Такие нормы уже действуют в законодательстве других стран, например, в Бельгии, Франции и ряде других государств. Они помогают охранять покой граждан, и наш законопроект предлагает внедрить этот опыт в Казахстане", — заявил он.

Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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В Казахстане хотят запретить одежду деструктивных идеологических течений
Проект закона ранее был размещен на официальном сайте министерства по делам религий и гражданского общества, а также портале "Электронного правительства". Документ предполагает запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, он должен усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

Документ также предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, а также ввести запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, и заключение брака по религиозным обрядам.

Ожидается, что законопроект поступит в парламент Казахстана до конца года.

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Религия и мировоззрение
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