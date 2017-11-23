Евреи Европы призвали Макрона не работать с крайне левыми и крайне правыми

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор призвал президента Франции отказаться от любого взаимодействия с крайне левыми и крайне правыми политическими партиями Европы.



Делегация ЕЕК встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В состав делегации вошел Франсис Калифа, председатель Совета еврейских организаций Франции (CRIF), представительной организации французских евреев и филиала ЕЕК в этой стране.



"Мы должны провести четкую и недвусмысленную красную линию в отношении любого взаимодействия с крайне правыми и крайне левыми политическими партиями Европы, которые пытаются объединяться на основе своего отношения к Израилю или использовать еврейскую общину в качестве прикрытия своих расистских и ксенофобских взглядов. Мы решительно выступаем против любых подобных попыток и выражаем абсолютную солидарность со всеми, против кого направлены их нетерпимость и расизм", — приводит пресс-служба ЕЕК слова Кантора.



Глава ЕЕК отметил, что в организации не питают иллюзий в отношении политических партий, важной частью мировоззрения которых на самом деле является антисемитизм, временно скрытый в угоду предвыборной тактике и политической целесообразности.



"Вчера главной мишенью были евреи, а сегодня под прицел могут попасть представители любого другого этнического или религиозного меньшинства", — добавил президент ЕЕК.



Вячеслав Моше Кантор также заверил Макрона в том, что еврейская община стоит плечом к плечу с правительством и народом Франции в их борьбе против экстремизма и терроризма.



"В последнее время Франция подвергалась самым жестким атакам за отстаиваемые ею ценности и свободы. Сначала целью террористов и радикалов были евреи, однако нет никаких сомнений в том, что они стремятся атаковать всех французских граждан и ценности Французской Республики", — отметил Кантор.