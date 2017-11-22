Кадыров планирует создать в Чечне копию дома пророка Мухаммеда

ГРОЗНЫЙ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен создать в Чечне копию расположенного в Мекке дома пророка Мухаммеда, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Кадыров во вторник провел заседание оргкомитета по празднованию дня рождения пророка, который в этом году отмечается в ночь с 29 на 30 ноября. Он призвал богословов, имеющих соответствующее образование, усилить чтение проповедей в мечетях о жизни и деятельности Мухаммеда.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил главе правительства (Абубакару) Эдельгериеву проработать вопрос воссоздания в Грозном дома пророка Мухаммеда, который расположен в священной Мекке", — говорится в сообщении.

Кадыров подчеркнул, что в республике в настоящее время существует такая свобода вероисповедания, какой не было никогда. По его словам, во все времена, несмотря на трудности, в Чечне почитали месяц Раби аль-авваль.

"Даже когда власти притесняли за исповедование ислама, наши деды и отцы свято соблюдали предписания религии, читали мавлид. Несмотря ни на что они остались мусульманами и передали свою любовь к Корану и Сунне следующим поколениям. Сегодня власти призывают к тому, чтобы все соблюдали каноны ислама, ходили в мечети, молились, изучали ислам. Такой свободы вероисповедания в республике не было никогда", — сказал он.

Раби аль-авваль – третий месяц мусульманского календаря, в котором отмечается день рождения пророка Мухаммеда. В Чечне последние годы эта дата широко отмечается. Практически во всех мечетях и домах читают мавлиды (благословления пророку), проводятся тематические лекции в учебных заведениях, конкурсы на лучшее чтение Корана, благотворительные акции, а детям, родившимся в этот день, дарят подарки.