Кадыров планирует создать в Чечне копию дома пророка Мухаммеда

ГРОЗНЫЙ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен создать в Чечне копию расположенного в Мекке дома пророка Мухаммеда, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил главе правительства (Абубакару) Эдельгериеву проработать вопрос воссоздания в Грозном дома пророка Мухаммеда, который расположен в священной Мекке", — говорится в сообщении.
Кадыров подчеркнул, что в республике в настоящее время существует такая свобода вероисповедания, какой не было никогда. По его словам, во все времена, несмотря на трудности, в Чечне почитали месяц Раби аль-авваль.
Раби аль-авваль – третий месяц мусульманского календаря, в котором отмечается день рождения пророка Мухаммеда. В Чечне последние годы эта дата широко отмечается. Практически во всех мечетях и домах читают мавлиды (благословления пророку), проводятся тематические лекции в учебных заведениях, конкурсы на лучшее чтение Корана, благотворительные акции, а детям, родившимся в этот день, дарят подарки.