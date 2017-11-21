Земан рассказал, почему реликвии Святой Людмилы не привезли в Россию

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Реликвии Святой Людмилы не привезены в Россию из Чехии по техническим причинам, сообщил президент Чехии Милош Земан, который находится в РФ с официальным визитом.

"Мы хотели привезти реликвии Святой Людмилы, чтобы показать глубокие корни нашей совместной культуры, но дело только в технических, не в идеологических, а технических проблемах", — сказал Земан на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что техническими проблемами стало определение времени и места, где будут находиться реликвии.

По словам чешского лидера, это стало единственным негативным событием в отношениях, все остальное в сотрудничество проходит позитивно.

"Значит, у нас еще одна задача – привезти эту Святую Людмилу не на два дня, как мы планировали, а на неделю, может быть и больше. И это практически только одно негативное событие, все другое работает положительно", — сказал Земан.