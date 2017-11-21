В РПЦ пожаловались на отсутствие "рецепта" сохранения традиционной семьи

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В России до сих пор не выработаны способы сохранения традиционных семейных ценностей, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Конференция "Нравственный климат в семье и традиционные ценности народов России" прошла в Общественной палате РФ. Ее соорганизаторами выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства.

"О кризисе семейных ценностей не говорит только ленивый, однако до сих пор не удалось организовать эффективную дискуссию, по итогам которой были бы предложены рецепты разрешения данной проблемы. Надеюсь, состоявшаяся конференция станет шагом в этом направлении", — сказал Легойда.

Представитель Русской православной церкви призвал уделять первостепенное внимание вопросам сохранения традиционной семьи. "Убежден, итогом общественной дискуссии должна стать разработка и внедрение комплекса мер, в том числе законодательных, направленных на возвращение роли семьи как основополагающего и центрального института общества", — заключил председатель Синодального отдела.