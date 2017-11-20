В Крыму отчитались о строительстве Соборной мечети

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Соборная мечеть в Крыму, призванная стать главным культовым объектом крымских мусульман, построена на 75%, сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленур Абдураманов.

"Темпы строительства идут очень хорошо. Отставаний нет. По моим данным, уже где-то на 75% завершены работы. Для полного завершения строительства необходима установка главного купола минарета и проведение отделочных работ, в том числе ландшафтный дизайн", — сказал Абдураманов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, мечеть станет украшением полуострова. Абдураманов подчеркнул, что в целом на стадии строительства в Крыму находится около восьми мечетей и готовится проектно-сметная документация для еще пяти мусульманских культовых сооружений.

"С момента воссоединения нашей республики с Российской Федерацией построено и сдано в эксплуатацию около семи культовых объектов. Таким образом, на сегодня на балансе Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя числится порядка 300 культовых объектов: мечетей и молельных домов", — отметил Абдураманов.

Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.

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