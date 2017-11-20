Сергей Стефанов

Поздно вечером 19 ноября 2009 года неизвестный в маске и с пистолетом в руке проник в храм апостола Фомы на Кантемировской улице и несколько раз выстрелил в священника Даниила Сысоева, вышедшего ему навстречу из алтаря. Той же ночью 35-летний отец Даниил скончался в реанимации.



Двадцатого ноября исполняется восемь лет со дня трагической гибели неутомимого миссионера Русской церкви. Поминальные богослужения накануне вечером прошли в храме апостола Фомы. В понедельник на могиле священника на Кунцевском кладбище была совершена панихида. Как и в предыдущие годы, верующие собираются вместе помолиться и вспомнить наставника.

© Фото : предоставлено общиной храма апостола Фомы Священник Даниил Сысоев. Архивное фото © Фото : предоставлено общиной храма апостола Фомы Священник Даниил Сысоев. Архивное фото

Отца Даниила при его жизни я видел только однажды. Лет за пять до его убийства впервые оказался на подворье Оптиной Пустыни, в храме Петра и Павла в Ясенево, и мой друг — алтарник этого храма — устроил мне небольшую экскурсию по монастырскому подворью. Каждому встречавшемуся нам священнику или монаху он давал краткую характеристику.

"Это отец Даниил, человек-огонь!" — сказал мой спутник, когда в книжную лавку перед нами забежал молодой мужчина в черном подряснике и в черной скуфейке на голове. Так и запомнились тогда эти слова. Как и "стремительный" облик буквально пролетевшего мимо нас батюшки, по его собственному выражению, "наполовину русского, наполовину татарина".

Тогда отец Даниил служил еще в храме Петра и Павла, преподавал на подворье Закон Божий, но чуть позже организовал самостоятельную приходскую общину в районе метро Кантемировская на юге Москвы, построил там деревянный храм апостола Фомы и стал его настоятелем. Начал активно развивать молодежное миссионерское движение и собирался строить уже большой каменный храм в честь пророка Даниила — своего небесного покровителя.

…Прощание с Даниилом Сысоевым через несколько дней после его убийства прошло на оптинском подворье, где служит отец погибшего миссионера — священник Алексей Сысоев. На отпевании присутствовали 237 священнослужителей и около тысячи мирян. Проводить отца Даниила "в путь всея земли" в храм Петра и Павла тогда приехал и патриарх Кирилл. "Отец Даниил многое сделал для утверждения Божией правды", — сказал он, подводя итог.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл совершает отпевание священника Даниила Сысоева © Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл совершает отпевание священника Даниила Сысоева

Между маститым богословом и уличным хиппи

Деятельность иерея Даниила Сысоева так или иначе была заметна всем, кто активно участвовал в церковной жизни. Сысоев встречался и разговаривал с оккультистами и сектантами, с атеистами и неоязычниками, с представителями различных конфессий и религий. Ходил на их собрания, участвовал в публичных диспутах и просто в разговорах с глазу на глаз.

"Он первый, кто у нас восстановил диалог с исламом на уровне рядовых верующих, — вспоминает православный богослов и публицист, протоиерей Олег Стеняев. — Два диспута с мусульманами, которые он провел, это все-таки была хоть какая-то форма общения. До этого христиане и мусульмане вообще не встречались и не общались на религиозные темы, существовали будто в двух разных измерениях. А здесь их встречи проходили в достаточно доброжелательной обстановке. Это было интересно".

В одном из диспутов Сысоев и Стеняев принимали участие вместе. Эти дискуссии были, по оценке отца Олега, "культурным и религиозно значимым событием". Свой же приход — храм апостола Фомы — отец Даниил воспринимал как "площадку для обучения верующих основам библейской грамотности". Занятия на миссионерских курсах и в воскресной школе для детей и взрослых проводил регулярно.

"Он часто говорил, — добавляет Стеняев, — что священник — это человек не для себя, а для других людей. Поэтому он считал, что любому, кто обращается к нему с каким-то вопросом, он должен уделить максимум времени и воспринимать его как некое важное поручение от Бога, раз Господь послал ему этого человека. И действительно, к нему мог прийти какой-нибудь маститый богослов или просто хиппи с улицы, но он не видел разницы между людьми, а в общении с каждым отдавал себя этому целиком этому диалогу".

Иерей Георгий Максимов — тогда еще Юрий Максимов — постоянно общался с отцом Даниилом в последние десять лет его жизни, оба занимались преподавательской деятельностью. Максимов рассказывает, что желание стать священником зародилось у отца Даниила еще в детстве, когда он пережил клиническую смерть и "видел ангела, который вернул его душу обратно в тело". После этого он уже не представлял себя кем-то другим. И еще, вспоминает Максимов, за эти десять лет он "много раз слышал от отца Даниила, что тот хотел бы умереть как мученик".

"Все, кто причастен к этому, уже мертвы"

В Следственном комитете еще в марте 2010 года объявили о том, что убийство священника раскрыто. Мотивом стала его профессиональная деятельность.

Примерно через две недели после убийства на посту ГИБДД в Махачкале вооруженное сопротивление стражам порядка оказал уроженец Киргизии 1987 года рождения Бексултан Карыбеков. Ответным огнем он был убит. У Карыбекова изъяли пневматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. После этого официальный представитель СК заявил о получении следствием "неопровержимых доказательств" того, что именно из этого пистолета был застрелен Даниил Сысоев.

© Фото : предоставлено общиной храма апостола Фомы Священник Даниил Сысоев в время миссионерской поездки с прихожанами © Фото : предоставлено общиной храма апостола Фомы Священник Даниил Сысоев в время миссионерской поездки с прихожанами

В Московской патриархии призывали найти организаторов злодеяния и выявить всю преступную цепочку, без чего говорить о полном раскрытии убийства преждевременно. Однако с того времени никаких новых данных не появилось.

Вдова священника Юлия Сысоева уверена, что дело не закрыто, а только приостановлено. "Его могут открыть в любой момент при вновь открывшихся обстоятельствах. Если где-то что-то узнают, всплывет новая информация о заказчиках этого дела, то оно будет возобновлено", — говорит Сысоева. Комментарием следствия по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.

Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев считает, что все причастные к преступлению уже ликвидированы: "Скорее всего, исполнитель был уничтожен. Но обычно и заказчики долго не живут. Слава Богу, у террористов продолжительность жизни невелика, поэтому, вероятно, те, кто причастен к этому, уже мертвы".

По мнению Силантьева, относительно убийства отца Даниила прослеживается "абсолютно четкий мотив". "Ему угрожали. И те, кто ему угрожали, его убили. И ни его одного. Убили множество и имамов, и священников — почти все они получали угрозы от ваххабитов. Это дело рук ваххабитов".

Стоит отметить, что еще в декабре 2009 года запрещенная в России террористическая организация "Имарат Кавказ" сделала заявление, что священника Даниила Сысоева убил ее последователь.

"Он горел этим": наследие миссионера

В 2010 году был создан Фонд памяти священника Даниила Сысоева. Главная цель — дальнейшая реализация его миссионерских, благотворительных и издательских проектов. В том числе фонд оказывает помощь вдовам и семьям священников.

Юлия Сысоева, основатель и руководитель фонда, рассказывает, что практически каждый год выходят книжные новинки, потому что отец Даниил оставил после себя большое аудионаследие — многочисленные лекции, выступления и проповеди. Их расшифровывают и издают в виде книг, и не только в России, но и за рубежом. Делаются переводы на английский и другие иностранные языки.

© Фото : предоставлено общиной храма апостола Фомы Священник Даниил Сысоев со своими прихожанами © Фото : предоставлено общиной храма апостола Фомы Священник Даниил Сысоев со своими прихожанами

"Люди этим интересуются — в первую очередь Богом и истиной, то есть тем, что отец Даниил хотел донести до них, — говорит Сысоева. — Он очень доступно, просто и понятно отвечал на те вопросы, которые обычно человек задает себе в душе. Это действительно живое слово, он горел этим, а не просто формально исполнял свои обязанности. А люди всегда чувствуют и фальшь, и правду".

Замглавы Синодального миссионерского отдела игумен Серапион (Митько) добавляет, что Даниил Сысоев оставил значительное богословское наследие, которое хотя и пользуется большим читательским спросом, но еще не до конца изучено и ждет своих исследователей. Иногда, впрочем, это изучение бывает "ярко полемичным", вызывает противоположные мнения. Но именно такова особенность "миссионального" богословия: в нем очень многие вопросы поставлены с большой прямотой и бескомпромиссностью. Поэтому и восприятие наследия отца Даниила у разных людей может быть различным.

Как отмечают в миссионерском отделе, у погибшего священника осталось очень много учеников, которые объединились в несколько христианских обществ. В чем-то их интерпретации различны, однако то, в чем, пожалуй, все они сходятся, — это высокая степень активности, которая дает им возможность идти с проповедью к любому человеку в любой части мира.

"Мученическая кончина отца Даниила, — заключает игумен Серапион, — стала неким завершением его служения. Не только завершением в плане исторического времени, но и в отношении обретения совершенства. Подобно апостолам, почти все из которых были мучениками, отец Даниил проходил свое служение нелицемерно, невзирая на лица, самоотверженно и с великой верой. И эта вера, как, собственно, и вера мучеников первых веков христианства, принесла ему мученический венец".