Панихиды по погибшим в ДТП пройдут во всех храмах Марий Эл

САМАРА, 17 ноя — РИА Новости. Панихиды по погибшим в ДТП и молебны за оздоровление раненых будут отслужены во всех храмах Марий Эл, сообщает пресс-служба Йошкар-Олинской и Марийской епархии.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим.

"Во всех храмах Марийской митрополии по благословению митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна будут совершены заупокойные службы по погибшим в автокатастрофе. Также в храмах будут служиться молебны о выздоровлении раненных в результате аварии", — говорится в сообщении.

Священниками приходов Килемарского и Юринского районов республики оказывается всесторонняя поддержка родным и близким погибших и пострадавших в аварии, отметили в епархии.