МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета L-410 в Хабаровском крае, в Московской патриархии также призвали духовенство Приамурской митрополии "пастырски" поддержать родных и близких.

В среду утром при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии". Шесть человек погибли, выжила только девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу.

"Предстоятель Русской православной церкви соболезнует семьям и знакомым погибших и молится об их упокоении. Духовенство Приамурской митрополии должно оказать необходимую пастырскую поддержку семьям, потерявшим родных и близких, сделать все, чтобы утешить страждущих людей," — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.