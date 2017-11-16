Патриарх Кирилл призвал Россию и США обсудить "цивилизационную проблему"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал власти России и США обсуждать, помимо "привязанных к месту и времени" проблем, глобальную угрозу нравственным ценностям, которая наблюдается в странах Запада.

"Я думаю эти вещи надо тоже обсуждать в контексте российско-американских отношений, а не только заниматься очень важными, часто горячими, но партикулярными проблемами — привязанными к месту и к времени", — заявил патриарх на встрече с послом США в РФ Джоном Хантсманом.

"То, о чем мы говорим, — это глобальная проблема, это цивилизационная проблема", — обратил внимание патриарх.

Русской православной церкви, по его словам, очень бы хотелось иметь возможность обсуждать эту проблему "вместе с религиозным американским народом". Патриарх предостерег от опыта СССР, в котором все ресурсы шли на построение справедливого общества счастливых людей. Однако, подчеркнул первоиерарх Русской церкви, это делалось без Бога.