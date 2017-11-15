Путин отметил роль епархии Армянской апостольской церкви в жизни людей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественного мероприятия, посвящённого 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, отметив, что она стала настоящим духовным центом для тысяч людей.

"Приветствую вас в Москве по случаю 300-й годовщины образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви — одной из древнейших христианских церквей мира", — говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул исключительную важность вклада епархии в укреплении традиционно дружественных, добрососедских отношений, которые на протяжении многих веков связывают народы России и Армении.

Президент РФ отметил, что "начав свою историю в далёком 1717 году, Епархия объединила армянские церкви, существовавшие на территории тогдашней России, стала настоящим духовным центром для тысяч людей, важнейшим фактором сбережения самобытной культуры армянского народа, его обычаев и традиций".

На протяжении столетий Епархия выполняет важную гуманистическую, просветительскую, благотворительную миссию, искренне заботится об утверждении в обществе непреходящих нравственных ценностей, идеалов мира, добра и справедливости, отметил Путин.

Епархия уделяет внимание воспитанию подрастающего поколения, а также развитию плодотворного диалога с Русской православной церковью, с представителями других традиционных религий России, подчеркнул глава РФ. Президент также добавил, что "такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения и признания".