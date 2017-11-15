Социологи заявили о снижении числа православных в мире

Верующие во время всенощного бдения в храме святителя Алексия, митрополита Московского в Самарканде

Верующие во время всенощного бдения в храме святителя Алексия, митрополита Московского в Самарканде

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Доля православных от общего числа христиан за минувшие сто лет снизилась на 8 %, следует из исследования авторитетного центра Pew.

Социологи уточняют, что это происходит из-за более стремительного роста католического и протестантского населения.

"Снижающаяся доля православных людей в мировом христианстве связана с демографическими тенденциями в Европе, которая имеет более низкие общие показатели рождаемости и куда более возрастное население, чем в развивающихся регионах мира, таких как страны Африки к югу от Сахары, Латинская Америка и Южная Азия. Население Европы уже давно сокращается и в ближайшие десятилетия его доля будет уменьшаться в абсолютном выражении", — объясняют ученые.

Сейчас число православных, по оценкам исследователей, составляет около 260 миллионов, что вдвое больше, чем сто лет назад (это связано с резким увеличением числа населения Земли в XX веке). Больше всего православных в России – их, по данным Pew, около ста миллионов.

В то же время, всего лишь 15 % православных России заявляют, что вероисповедание играет важную роль в их жизни. Наиболее ревностными являются православные Греции и США. При этом исследователи признаются, что не изучили данные по православным Египта, Эритреи, Индии, Македонии и Германии.

Интересно, что российские православные меньше, чем остальные, приветствуют диалог с Римско-католической церковью. Всего 17 % верующих, согласно исследованию, в России поддерживают сближение с католиками.

В то же время 39 % православных России не против женского священства. Больше всего эту идею поддерживают в Грузии, за нее там выступают 77 % верующих.