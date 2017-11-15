Лидер англикан представит патриарху своего представителя в РФ

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в Москве официально представит патриарху Кириллу своего нового официального представителя в России Малкольма Роджерса, сообщила РИА Новости представитель канцелярии премьер-министра.

В рамках визита в Москву 20-22 ноября архиепископ посетит англиканскую церковь святого Андрея.

"Церковь встретила нового настоятеля в сентябре 2017 года. Его преподобие Малкольм Роджерс приехал в Москву после того, как занимал пост настоятеля собора Святого Эдмунда в Бери. Малкольм и его жена Элисон служили в начале 1990-х годов в Санкт-Петербурге", — сказала собеседница агентства.

"Отец Малкольм также занимает пост представителя архиепископа Кентерберийского (апокрисиария) при Его Святейшестве Кирилле, Патриархе Московском и Всея Руси. Во время визита архиепископ официально представит отца Малкольма патриарху", — отметила она.

Она подтвердила, что официальная встреча архиепископа Кентерберийского и патриарха состоится 21 ноября. Она станет продолжением визита патриарха Кирилла в Лондон в 2016 году, в рамках которого глава РПЦ посетил Ламбетский дворец и в сопровождении архиепископа встретился с королевой Великобритании Елизаветой Второй в Букингемском дворце.

В рамках визита в Москву архиепископ Кентерберийский встретится с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом, а также посетит общецерковную аспирантуру и докторантуру им. святых Кирилла и Мефодия — высшее учебное заведение при патриархате, предоставляющее послевузовское духовное образование.

"Во время визита архиепископ также будет присутствовать на приеме и выступит перед приглашенными гостями в резиденции британского посла в России, а также встретится с российскими высокопоставленными политиками", — отметила представитель канцелярии.